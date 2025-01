Política em movimento: Jucuruçu celebra posse de líderes para um futuro promissor

Nesta quarta-feira, 1º de janeiro, o município de Jucuruçu viveu um marco político que reafirma a continuidade e a renovação no cenário legislativo e executivo. Durante cerimônia solene no auditório da Câmara Legislativa, Arivaldo de Almeida Costa, popularmente conhecido como “Lili”, foi empossado para o segundo mandato como prefeito.

Em um discurso que mesclou gratidão e determinação, o prefeito destacou as conquistas de sua primeira gestão e reforçou o compromisso de avançar com políticas públicas que priorizem o desenvolvimento social e econômico do município.

A cerimônia também marcou a posse dos vereadores eleitos, que, na sequência, participaram da escolha da nova presidência da Câmara Municipal. A vereadora Maria Nilza Loyola foi eleita para comandar o legislativo local no biênio 2025-2026. Sua eleição simboliza uma liderança pautada no diálogo e na busca por avanços que beneficiem a população de Jucuruçu.

Com a nova configuração política, as expectativas dos cidadãos se voltam para a união de esforços entre executivo e legislativo, na esperança de um período de conquistas e transformações que possam consolidar o progresso de Jucuruçu.