Política monetária está em boa posição para lidar com ambiente incerto, diz dirigente do Fed

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de São Francisco, Mary Daly, afirmou nesta terça-feira, 4, que a política monetária está em boa posição para lidar com ambiente incerto e “esperar para ver” a evolução da economia dos EUA. “Estamos a caminho da nossa meta de inflação em 2% e isso pediu a calibração das nossas ferramentas monetárias para apoiar também o mandato de emprego máximo”, disse, em painel do evento Walter E. Hoadley Annual Economic Forecast.

Daly defende que agora os dirigentes não precisam agir de maneira precipitada e podem ser pacientes para avaliar os dados para “tomar boas decisões” sobre as taxas de juros norte-americanas.

“A economia está em um bom lugar em 2025, com ímpeto forte, e a inflação segue em queda”, apontou ela. “Sempre há incerteza na economia, mas já superamos momentos piores, como a pandemia.”

A dirigente afirmou que seus contatos estão otimistas e que os temores de uma recessão nos EUA diminuíram.

Ao mesmo tempo, Daly alertou que, se a inflação permanecer acima da meta em 2025, o BC norte-americano terá que continuar o seu trabalho para controlar os preços, mas evitou sinalizar o que isso significaria para as taxas de juros. “Temos que garantir que a inflação vai cair, ainda não terminamos nosso trabalho e não vamos desistir da nossa batalha”, disse.

