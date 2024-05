Políticos celebram Dia das Mães com mensagens nas redes

Lula, Rui Costa, Tereza Cristina, Waldez Góes e Erika Hilton estão entre os que homenagearam a data

José Guimarães (esq.), líder do Governo na Câmara, e Rui Costa (dir.), ministro da Casa Civil, publicaram homenagens neste domingo (12.mai) Reprodução / X

Políticos e autoridades celebraram neste domingo (12.mai.2024) o Dia das Mães compartilhando em seus perfis nas redes sociais fotos ao lado das mulheres, de suas mães e de momentos em família.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou um vídeo se solidarizando com as mães do Rio Grande do Sul, “vítimas de uma das maiores tragédias ambientais” da história do Brasil. “Vocês não estão sozinhas. Estamos juntos para recuperar e reconstruir o que foi destruído”, declarou.

Assista ao pronunciamento de Lula (1min40s):

Em seu perfil oficial no X (antigo Twitter), Janja desejou um “abraço com carinho e muito afeto” às mães no Rio Grande do Sul.

Assista ao vídeo de Janja (1min45s):

Eis abaixo algumas publicações sobre o assunto:

Geraldo Alckmin (PSB), vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços:

Tereza Cristina (PP-MS), senadora: Hoje é dia de homenagear quem é o coração da família.

Dia de agradecer a essas guerreiras, que trabalham muito, dentro e fora de casa, para garantir a saúde, a educação, o bem-estar e a realização de seus filhos.

Parabéns a todas as mães! pic.twitter.com/gyvWIDPzHH

Waldez Góes, ministro da Integração e Desenvolvimento Regional:

Rui Costa, ministro da Casa Civil:

José Guimarães (PT-CE), líder do Governo na Câmara:

Humberto Costa (PT-PE), senador:

Jorginho Mello (PL), governador de Santa Catarina: FELIZ DIA DAS MÃES

O Dia das Mães para mim sempre é uma mistura de orgulho e saudade,

e o motivo é a Dona Célia, minha mãe.

Dona Célia era uma mulher forte, que fazia milagres para criar eu e meus 6 irmãos. Mesmo com a geladeira vazia, nunca deixou ninguém passar fome ou… pic.twitter.com/sQchSEDB7i

Erika Hilton (Psol-SP), deputada federal:

Guilherme Boulos (Psol-SP), deputado federal: Tomei um susto, mas a surpresa foi boa. Feliz dia das mães! pic.twitter.com/0YrhzsYnIl

