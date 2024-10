Políticos e autoridades lamentam morte de Washington Olivetto

Políticos e autoridades lamentaram a morte do publicitário Washington Olivetto na tarde deste domingo (13/10), no Rio de Janeiro. O comunicador de 73 anos estava internado no hospital Copa Star, na zona sul carioca.

Washington Luís Olivetto nasceu em 29 de setembro de 1951 em São Paulo (SP). Ele é apontado como um dos principais nomes do cenário publicitário brasileiro.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6 Washington Olivetto era torcedor do Corinthians Reprodução/Corinthians 2 de 6 Washington Olivetto Sextante/Divulgação 3 de 6 Washington Olivetto 4 de 6 Washington Olivetto 5 de 6 Jorge Ben Jor e Washington Olivetto Arquivo Pessoal 6 de 6 Washington Olivetto Reprodução

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, relembrou a campanha de Olivetto para a “Democracia Corinthiana” da década de 1980 e se solidarizou com os familiares do publicitário.

“LUTO! Partiu o grande Washington Olivetto. Um dos maiores publicitários do Brasil, responsável por grandes campanhas e inclusive a Democracia Corinthiana. Meus sentimentos aos amigos e familiares”, escreveu o ministro na rede social X.

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, também lamentou a morte de Washington Olivetto e destacou o trabalho inovador e criativo do publicitário.

“Recebo com profunda tristeza a informação sobre a morte de Washington Olivetto, um gigante da publicidade e vencedor de inúmeros festivais de Cannes. Olivetto foi um dos criadores da Democracia Corinthiana, movimento fundamental para alavancar o movimento da Diretas Já, que acabou por derrotar definitivamente a ditadura militar”, informou o presidente do BNDES, por meio de nota.

“Também foi reconhecido pela perspicácia, inovação e criatividade no mercado publicitário. Tivemos bons momentos de convivência e foi um privilégio presenciar a criatividade e a bagagem cultural de Olivetto. Neste momento de dor, manifesto publicamente meus sentimentos de solidariedade e pêsames para todos os familiares, amigos e admiradores do trabalho de Olivetto. Deixo um abraço especial para a esposa Patrícia e para os filhos do publicitário”, concluiu Aloizio Mercadante.

O líder do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso Nacional, o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), classificou Washington Olivetto como um dos “maiores publicitários brasileiros”

“Hoje perdemos um dos maiores publicitários brasileiros. Criador de campanhas icônicas e do célebre movimento da ‘Democracia Corinthiana’ Washington Olivetto deixou seu nome cravado na história da publicidade. Meu abraço fraterno nos familiares e amigos”, publicou Randolfe.

O hospital Copa Star confirmou a morte do publicitário no final da tarde deste domingo, mas informou que não irá divulgar a causa da morte a pedido de familiares.