Políticos lamentam morte do desenhista e escritor Ziraldo

“Um dos maiores expoentes da cultura”, diz Lula; criador do “Menino Maluquinho” morreu aos 91 anos no Rio de Janeiro

Escritor foi um dos fundadores do jornal O Pasquim, contra a ditadura Fernando Frazão/Agência Brasil

PODER360 6.abr.2024 (sábado) – 19h23



Políticos lamentaram a morte do desenhista e escritor Ziraldo Alves Pinto na tarde deste sábado (6.abr.2024). Ele morreu aos 91 anos. O criador do “Menino Maluquinho” estava em casa, na Zona Sul do Rio de Janeiro, por volta das 15h.

A ABI (Associação Brasileira de Imprensa) disse que o corpo de Ziraldo será velado às 10h de domingo (7.abr.2024) no 11º andar da sede da associação, na rua Araújo Porto Alegre, 71, no centro do Rio de Janeiro. A causa da morte ainda não foi divulgada. O perfil do cartunista no Instagram publicou apenas uma ilustração do artista em forma de anjo.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou. “Um dos maiores expoentes da cultura, da imprensa, da literatura infantil e do imaginário do país”, escreveu o presidente na rede social X (ex-Twitter).

Leia outras homenagens de políticos:

Geraldo Alckmin, vice-presidente da República:

Margareth Menezes, ministra da Cultura:

Paulo Pimenta (PT-RS), ministro da Secom:

Lindbergh Farias (PT-RJ), deputado federal:

Ivan Valente (Psol-SP), deputado federal:

Erika Kokay (PT-DF), deputada federal:

Marcelo Freixo, presidente da Embratur:

Guilherme Boulos (Psol-SP), deputado federal e candidato à Prefeitura de São Paulo:

Ciro Gomes (PDT-CE), ex-candidato à Presidência:

Sâmia Bomfim (Psol-SP), deputada federal:

ZIRALDO Ele nasceu em 24 de outubro de 1932 em Caratinga (MG). Era o mais velho de 7 filhos. Seu nome é uma junção dos de seus pais (Zizinha e Geraldo). Tem 3 filhos, Daniela Thomaz, Antônio Pinto e Fabrízia Pinto. É formado em direito pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), mas foi no jornalismo que se destacou.

Iniciou a carreira em 1950, na revista Era uma vez…. Também tem passagens pelas revistas A Cigarra e O Cruzeiro e pelo Jornal do Brasil. É um dos fundadores do Pasquim, veículo que surgiu durante a ditadura militar e subverteu todas as regras e preceitos do jornalismo tradicional.

Além do seu personagem mais famoso, o “Menino Maluquinho”, lançado em 1980, Ziraldo também é criador da “Turma do Pererê”, a 1ª revista em quadrinhos do país, inspirada no folclore brasileiro. Circulou de 1960 a 1964.