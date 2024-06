Políticos saem em defesa de Cesar Maia após flagra na privada

Vereador do Rio deixou câmera ligada enquanto estava sentado em vaso sanitário durante sessão remota

Ex-prefeito e atual vereador do Rio de Janeiro César Maia Renan Olaz/CMRJ

PODER360 6.jun.2024 (quinta-feira) – 17h29



Políticos saíram em defesa do vereador do Rio Cesar Maia (PSD), 78 anos, depois que o ex-prefeito da capital carioca foi flagrado sentado no vaso sanitário durante sessão remota da Câmara Municipal na 4ª feira (5.jun.2024).

Cesar Maia participava da discussão do PL (projeto de lei) 2.721 de 2023, que pretende declarar o Mirante da Rocinha como Patrimônio Cultural de Natureza Material do Rio. Ao perceber que estava sendo exibido no vídeo sem calça, o vereador levantou o celular para mostrar só o seu rosto.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), disse que “o lixo e a inconsequência de alguns personagens nas redes sociais não fazem nem cosquinhas no grande legado que o Cesar” tem na cidade e no país. Ainda declarou: “Meu respeito e admiração sempre”.

O presidente da Câmara de Vereadores da capital fluminense, Carlo Caiado (PSD), disse que o vereador merece respeito e que um “descuido” em um momento de intimidade não pode ser “motivo de chacota” e anular a história de uma figura pública.

Caiado também afirmou que um fato isolado “não muda uma história” e que Cesar Maia é um dos vereadores mais produtivos da Câmara.

Filhos do vereador, o ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia (Democratas-RJ) e a secretária de Turismo do Rio, Dani Maia, saíram em defesa do pai.

“O recente acontecimento envolvendo Cesar Maia destacou ainda mais a sua grandeza como ser humano e político”, declarou o ex-deputado federal. Segundo ele, o “carinho” demonstrado ao vereador nas redes sociais só reafirma sua importância na política carioca e nacional.

“Expor um homem, hoje com 78 anos, à humilhação pública por não dominar a tecnologia e que infelizmente, sem perceber, deixou a câmara aberta em um momento de privacidade, é parar de acreditar em compaixão, no amor”, disse Dani Cunha.

“Esse homem, além de um grande político, é pai e avô de 8 netos que estão abaladíssimos com o fato”, completou.

Leia abaixo outras manifestações:

