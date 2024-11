Polonês é encontrado morto em praia de Barra Grande; suspeita é de afogamento

Um homem de origem polonesa foi encontrado morto em Maraú, no Baixo Sul baiano. A suspeita é que a vítima, identificada como Michael Miklewicz, de 40 anos, tenha sofrido um afogamento. Segundo a TV Santa Cruz, o corpo foi encontrado na praia de Bombaça, em Barra Grande, e ainda não se sabe as circunstâncias do caso.

Também não foi informado se o homem estava a passeio, trabalho ou se vivia na região. O corpo de Michael já passou por necropsia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O órgão agora aguarda contato com a família da vítima, na Polônia, para enviar uma procuração como forma de liberar o corpo.