Poluição de ar pode proteger do câncer de pele, mas os riscos são grandes

Um novo estudo sugere que a poluição do ar pode oferecer certa proteção contra o melanoma, o tipo mais perigoso de câncer de pele, ao reduzir o risco de exposição à radiação ultravioleta (UV). No entanto, é fundamental interpretar esses resultados com cautela.

O estudo, realizado na Itália e publicado na revista Jeadv, é observacional e não prova causalidade, ou seja, não se pode afirmar que a poluição do ar seja a responsável pela redução do risco de melanoma.

Embora o estudo mostre uma associação entre níveis elevados de material particulado (PM10 e PM2,5) e menores taxas de melanoma, isso não significa que a poluição seja benéfica à saúde.

O melanoma é o tipo mais perigoso do câncer de pele (Imagem: damiangretka/iStock)

A poluição do ar está associada a uma série de problemas graves, como doenças respiratórias, cardiovasculares, e até câncer de pulmão. Além disso, pode afetar o cérebro, causar distúrbios neurológicos e prejudicar a saúde durante a gravidez.

Não devemos olhar para a poluição do ar como uma solução

A exposição à poluição também agrava condições dermatológicas como envelhecimento precoce e psoríase .

. Embora a poluição do ar possa, de fato, reduzir a exposição aos raios UV , ela não deve ser vista como uma solução para a proteção solar.

, ela não deve ser vista como uma solução para a proteção solar. A maneira mais saudável de se proteger contra os danos do sol é usar protetor solar, roupas adequadas e buscar sombra nos horários de pico da radiação.

O estudo oferece uma perspectiva interessante, mas os riscos da poluição do ar superam amplamente quaisquer benefícios potenciais. É essencial continuar defendendo políticas de redução da poluição e manter práticas de proteção solar para reduzir o risco de câncer de pele.

A mensagem clara é que o ar limpo é vital para nossa saúde, e não há substitutos para a proteção contra a poluição e a radiação UV.

Não devemos tratar a poluição do ar como uma alternativa viável para nos protegermos dos raios de sol (Imagem: hxdbzxy/Shutterstock)

