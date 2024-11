Ponte de Westminster fechada após tentativa de homicídio; 4 foram detidos

Um homem ficou em estado crítico neste domingo após ser esfaqueado na ponte de Westminster, localizada no centro de Londres, Reino Unido, diante de turistas, conforme informou a polícia local, citada pelo The Guardian. Devido ao “incidente de emergência”, as autoridades fecharam a ponte.

Após o ataque, quatro pessoas foram detidas pela polícia.

Segundo comunicado da Polícia Metropolitana de Londres ao Mirror, o alerta foi recebido às 10h43, descrevendo o ocorrido como uma briga na ponte de Westminster.

“Os agentes, o serviço de ambulâncias de Londres e um helicóptero médico compareceram ao local e encontraram um homem ferido por facadas. Ele foi levado ao hospital em estado crítico. Três pessoas foram presas sob suspeita de tentativa de homicídio, e uma quarta foi detida por suspeita de agressão. Duas delas foram hospitalizadas com ferimentos leves no rosto. A ponte permanece fechada, e as investigações continuam”, informou a polícia.

Nas imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver a área próxima à ponte cheia de pessoas, ambulâncias e viaturas policiais.

