Ponte Preta x Corinthians: onde assistir e horário do jogo do Campeonato Paulista 

Nesta quarta-feira, 29 de janeiro, Ponte Preta e Corinthians se enfrentam em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. O jogo acontece a partir das 19h45 (horário de Brasília) e será disputado no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

Ponte Preta x Corinthians: Competição: Campeonato Paulista Data: 29/01 (quarta-feira) Horário: 19h45 (horário de Brasília) ​Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)



Onde assistir Ponte Preta e Corinthians pela Campeonato Paulista?

O confronto entre Ponte Preta e Corinthians pela 5ª rodada do Campeonato Paulista será transmitido ao vivo pela TNT Sports e Max.

Possíveis escalações e arbitragem

Ponte Preta: Diogo Silva; Saimon, Emerson e Artur; Maguinho (Pacheco), Élvis (Dudu), Léo Oliveira, Pedro Vilhena, Serginho e Danilo Barcelos; Éverton Brito. Técnico: Alberto Valentim.

Diogo Silva; Saimon, Emerson e Artur; Maguinho (Pacheco), Élvis (Dudu), Léo Oliveira, Pedro Vilhena, Serginho e Danilo Barcelos; Éverton Brito. Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Carrillo e Igor Coronado; Memphis Depay (Talles Magno) e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Carrillo e Igor Coronado; Memphis Depay (Talles Magno) e Yuri Alberto. Arbitragem: Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira, auxiliado por Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Rafael Tadeu Alves de Souza. VAR: Marcio Henrique de Gois



As escalações confirmadas são divulgadas cerca de uma hora antes do jogo.

O Corinthians registrava sequência de três vitórias até a derrota para o São Paulo no domingo (26). O Timão caiu para a vice liderança do Grupo A, com nove pontos, atrás do Mirassol devido ao saldo de gols.

Por outro lado, o Ponte Preta está sem vencer a três jogos, apesar da vitória na primeira rodada do Paulistão. A equipe está com apenas seis pontos e ocupa o terceiro lugar no Grupo D, fora da zona de classificação para a próxima fase do torneio.

