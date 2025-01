Ponte Provisória em Feliz, RS, é arrastada por chuvas intensas

Uma ponte provisória, feita de contêineres, localizada em Feliz, no Rio Grande do Sul, foi arrastada pelas intensas chuvas que atingiram a região na tarde de quinta-feira (2). O prefeito Júnior Freiberger divulgou um vídeo confirmando a destruição da estrutura, que era a única rota para veículos pesados entre Picada Cará e o bairro Arroio Feliz, gerando sérios problemas de tráfego. A ponte havia sido erguida após as enchentes que ocorreram em maio de 2024, as quais danificaram a nova ponte que estava em construção. A iniciativa para a construção da ponte provisória contou com a colaboração da comunidade e de empresários locais, que se mobilizaram para arrecadar os recursos necessários.

Com a destruição da ponte, a única alternativa para a travessia de veículos pesados é por Bom Princípio, o que complicará ainda mais a mobilidade na região. O prefeito Freiberger planeja avaliar os danos causados pela chuva e decidir se será viável construir uma nova ponte temporária ou se será melhor aguardar a construção de uma ponte estadual. As obras da nova ponte de asfalto, que será realizada pelo estado, estão previstas para começar em fevereiro.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA