Pontos de hidratação marcam 18º Festival Gastronômico de Prado

Com o tema “Sabores do Sertão ao Mar”, o 18º Festival Gastronômico de Prado encerrou neste domingo (20) com a presença de dois pontos de hidratação gratuitos da Embasa, que disponibilizaram mais de 20 mil litros de água tratada durante todo o festival.

O evento contou com a participação de 56 estabelecimentos da sede e distritos de Corumbau, Cumuruxatiba e Guaratiba, além do apoio de diversas empresas patrocinadoras, dentre elas, a Embasa.

Pelo segundo ano consecutivo, o festival ofereceu a Cozinha Show, uma atração à vista e aberta ao público onde chefs dos estabelecimentos participantes prepararam pratos que concorreram ao festival.

Atraídos pela Cozinha Show, os visitantes puderam encontrar pontos de hidratação gratuitos da Embasa. “Facilitou demais, todo mundo veio beber água enquanto assiste a cozinha. Espero ver a Embasa aqui em outros eventos também”, comentou Tereza Oliveira.

“A cidade de Prado demonstrou que continua sendo um destino turístico em crescimento e um centro gastronômico de renome na Bahia, e, como Embasa, garantimos que continuaremos parceiros desse grande evento”, declarou Damiraldo Silveira, gerente regional da Embasa.

O Festival Gastronômico de Prado já se consolidou como um dos principais eventos do calendário turístico da região, combinando gastronomia, cultura e tradição.

