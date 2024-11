Popó esclarece polêmica sobre carro milionário parado em blitz: “Minha carteira não está atrasada”

O pugilista Acelino Popó Freitas utilizou as redes sociais para esclarecer informações de abordagem policial em blitz na Linha Verde, no Litoral Norte baiano, na tarde desta sexta-feira (22).

“Rapaz, olha como é as coisas, fui para um futebol beneficente anteontem, amigos de Falcão contra amigos de Cafu., lá em Aracaju. Aí eu fui de carro, fui com o Cyber e peguei três horas de viagem e todos os postos policiais, tanto estadual como federal rodoviário, pararam. Alguns tiraram fotos, outros não, alguns ‘olhou’ para ver como era dentro, aquela coisa toda”, comentou.

Popó mostrou chateação com as especulações sobre uma possível irregularidade nos documentos do seu veículo ou na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). “Quer dizer que nenhum policial pode abordar uma pessoa que já acha que é algo negativo, que acha que o carro ou está devendo. Não, minha carteira não está atrasada não, meu carro está em meu nome, todos os meus carros estão em meu nome”, reclamou.