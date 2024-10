Popó Freitas exibe sua Tesla Cybertruck e fala sobre a experiência de ter o veículo mais futurista da Bahia: “É um carro incrível”

A Tesla Cybertruck, produzida pela Tesla Inc., de Elon Musk, possui um design futurista e inovador, com painéis planos de aço inoxidável. Avaliada em cerca de R$ 2 milhões, ela se destaca no mercado automotivo por seu visual diferenciado e alta performance.

Em entrevista ao Bahia Notícias, o baiano revelou que adquirir a picape foi o resultado de muito trabalho. “Queria mostrar para as pessoas que quando a gente trabalha, quando a gente corre atrás, a gente consegue”, contou. Para ele, a Cybertruck representa a realização de um sonho.

Um dos carros que mais chamaram a atenção na Bahia na última semana foi a Tesla Cybertruck. Inicialmente, o proprietário do veículo não teve sua identidade revelada, mas após um vídeo viralizar nas redes sociais, o ex-boxeador Acelino Popó Freitas anunciou ser o dono do modelo.

A atenção que a Cybertruck desperta nas ruas é grande. Popó conta que já se acostumou com os olhares curiosos, mas também revela que a fama do carro exige alguns cuidados extras. “As pessoas às vezes perdem um pouco a noção e acabam cortando na frente para tirar uma foto. Então, preciso redobrar a atenção no trânsito”, explicou.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de emprestar o automóvel para algum amigo dirigir, o baiano foi direto: “Carro é como se fosse mulher, não dá para emprestar. Não vou dar meu carro para um amigo dirigir. Eu nunca pedi nada para ninguém para dirigir, eu nunca pedi luva a ninguém para treinar, nada disso, então cada um tem o seu”, brincou.

Desde a revelação de sua nova aquisição, vai ser difícil não relacionar o veículo ao ex-boxeador, mas Popó revela não se preocupar com isso. Mas um fato é que enquanto for o único na Bahia, quem encontrar a Cybertruck, já sabem quem estará no volante.