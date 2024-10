População de Itamaraju cobram adesão ao “Meu SUS Digital” para marcação de consultas online

Nos últimos meses, muitos cidadãos de Itamaraju manifestaram-se descontentamento sobre a necessidade de chegar aos postos de saúde durante a madrugada para garantir a marcação de exames e consultas. No entanto, o Ministério da Saúde já disponibiliza uma alternativa digital que promete aliviar esse sofrimento: o Meu SUS Digital .

O aplicativo, disponível tanto para iOS quanto para Android, além da versão web, oferece uma série de facilidades, como acesso a dados de vacinação, resultados de exames, medicamentos prescritos, histórico clínico e até a posição na fila de transplantes. Mas o principal benefício para os itamarajuenses seria o agendamento de consultas online .

Essa funcionalidade está disponível para todos os municípios brasileiros que utilizam o Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC e-SUS APS) acompanhe o link. Contudo, a adesão ao sistema e a habilitação do agendamento online dependem da iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde de Itamaraju. O serviço precisa ser organizado em conjunto com as equipes de saúde da família para que os horários de consulta sejam disponibilizados no aplicativo.

A população pode ajudar a acelerar esse processo, cobrando a adesão ao Meu SUS Digital através dos canais de ouvidoria: telefone 0800 000 1061, WhatsApp ou pelo link oficial da Controladoria-Geral da União (CGU) FalaBR .

O acesso a um sistema moderno e eficiente de marcação de consultas está ao alcance dos itamarajuenses. Agora, cabe à gestão local garantir que essa ferramenta esteja disponível para todos.