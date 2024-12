População reclama de falta de coleta de lixo em Lauro de Freitas

Moradores de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, estão se queixando da falta coleta de lixo no município. Nas imagens enviadas ao Bahia Notícias, é possível trechos do Centro com grandes quantidades de resíduos.





De acordo com informações, um condômino da região do Centro chegou a notificar os moradores sobre a ausência da coleta de lixo há quatro dias e informou que devido a isso estaria não realizando o recolhimento dos resíduos dos moradores neste sábado (21) e domingo (22).

Um leitor, que não quis se identificar, relatou que os moradores estão precisando ir até o Jardim das Margaridas para realizar o descarte do lixo.



Na publicação mais recente da Prefeitura de Lauro de Freitas no perfil oficial no Instagram, usurários reclamaram o descaso com a coleta de lixo. “Quero saber da coleta de lixo da cidade. 4 dias sem coletar o lixo, o centro está um caos”, comentou uma internauta. “Os turistas vão amar as montanhas de lixo espalhadas pela cidade”, publicou outra usuária.