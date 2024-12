Por onde anda Pedro, filho do cantor Leonardo

Pedro Leonardo, 37, filho primogênito do cantor Leonardo, 61, tem se dedicado à carreira de apresentador. Ele comanda o programa Mais Caminhos, da EPTV, afiliada da Rede Globo em Campinas (SP). O programa aborda temas leves, como música, culinária e histórias inspiradoras. “É um programa só de notícias boas. Mostramos tudo o que tem de bom no interior de São Paulo e no sul de Minas”, explicou Pedro.

Pai de Maria Sophia, 13, e Maria Vitória, 6, frutos do casamento com Thais Gebelein, Pedro destacou a importância da família em sua trajetória. Ele relembrou o grave acidente de carro que sofreu em 2012, entre as cidades de Araporã e Tupaciguara, em Minas Gerais. “Os médicos disseram para os meus pais que eu precisava de toda dedicação e que tinha um ano para me recuperar ao máximo”, contou durante o evento da cunhada Virginia Fonseca, na última quarta-feira (18).

Apesar das dificuldades enfrentadas durante a recuperação, Pedro celebra a oportunidade de ser ele mesmo no trabalho e se mostra realizado no programa. “O melhor de trabalhar no Mais Caminhos é que eles permitem que eu seja eu”, afirmou o apresentador, que mantém uma relação próxima com o público da região.

Leia Também: William e Kate revelam planos para o Natal