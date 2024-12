Por que 25 de dezembro foi escolhido para comemorar o Natal?

No dia 25 de dezembro, comemora-se o Natal em celebração ao nascimento de Jesus Cristo. A maioria das pessoas, incluindo os cristãos, acredita que a data tem origem nas festas pagãs de adoração ao deus solar Sol Invictus, ao persa Mitras ou ao deus Saturno, Saturnália.

Essa é uma visão tida como a teoria das religiões históricas, na qual se afirma que a Igreja Católica em Roma, Itália, deu início às comemorações de Natal no dia 25 de dezembro em 336 E.C., substituindo as celebrações pagãs.

Qual é o motivo da criação do Natal?

Apesar de ser a celebração do nascimento de Cristo, a Bíblia não menciona a data em que a divindade nasceu. Sendo assim, a teoria mais aceita atualmente afirma que a escolha do dia 25 de dezembro teria sido realizada pela Igreja Católica.

De acordo com teorias, até o século II, os cristãos não realizavam comemorações em relação ao nascimento de Cristo. Então, alguns cristãos e filósofos da época passaram a buscar a data em que ele nasceu.

Apesar de diversas sugestões de datas que os teólogos e filósofos do período propuseram, alguns historiadores dizem que o dia 25 de dezembro passou a ser especulado por meio de escritos de Sextus Julius Africanus, um historiador de Roma no século II. Ele teria criado uma teoria na qual definia essa data como a do nascimento de Jesus.

Além disso, estudiosos dizem que, por volta dos séculos III e IV, o dia 25 de dezembro se consolidou como a data de nascimento de Cristo após uma reação da Igreja Católica para substituir as festividades pagãs que tinham grande popularidade.

Também há pesquisadores que afirmam que o papa Júlio I, em 350, realizou a oficialização da data como o nascimento de Cristo. O primeiro registro escrito referente ao Natal foi constatado no Cronógrafo de 354, calendário elaborado pelo calígrafo romano Fúrio Dionísio Filócalo.

Imagem: Freepik

Há quem diga que o Natal não tem a ver com as festas pagãs

Apesar de tudo isso, pesquisadores também investigam a relação da data com as festividades pagãs, pois há uma teoria que afirma não haver relação entre o nascimento de Cristo e as festividades pagãs, já que elas não eram celebradas em 25 de dezembro.

Pelo que os estudos mostram, Sol Invictus era comemorado em 8, 9 ou 28 de agosto, 19 ou 22 de outubro ou 11 de dezembro. Já a Saturnália provavelmente ocorreu entre 17 e 23 de dezembro. Por outro lado, sobre a Mitra, não há evidências que mostram que ela acontecia no dia 25 de dezembro.

Qual é a importância do Natal?

Conforme a fé cristã, o nascimento de Cristo foi o momento em que Deus veio morar entre os homens, tornando-se semelhante, de carne e osso. Sendo assim, esse é tido por muitos como o momento de refletir sobre a encarnação de Jesus.

Tudo isso traz uma mensagem de aproximação e amor ao próximo, unindo a família. O Natal faz efeito mesmo em pessoas que não são cristãs, como judeus, muçulmanos e budistas que estão inseridos em um país como o Brasil, no qual a maior parte da população é evangélica ou católica.

Em 2023, por exemplo, Ali Momade, autoridade religiosa da Fambras (Federação das Associações Muçulmanas do Brasil), Ruben Sternschein, rabino da CIP (Congregação Israelita Paulista) e Denilson Lacerda, tutor no CEBB (Centro de Estudos Budistas Bodisatva) de Campinas (SP), afirmaram, em entrevista ao UOL Educação, que o Natal é o momento de alegria e confraternização.

