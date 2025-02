Por que algumas pessoas acordam do coma falando outra língua?

Existem diversas situações que podem fazer uma pessoa entrar em coma, seja condições médicas como doenças ou até mesmo acidentes, que provocam traumatismo craniano. Isso faz com que a pessoa seja incapaz de reagir a qualquer estímulo externo, com interrupção na atividade cerebral.

Além disso, existem situações em que os médicos decidem que o melhor para o paciente é entrar em coma induzido.

Entretanto, a qualquer momento, essas pessoas podem apresentar uma melhora e sair do coma, voltando às suas atividades aos poucos. Há chance de algumas delas terem sequelas, sendo necessários tratamentos para que a pessoa consiga retomar totalmente a vida de antes da situação. Isso já foi bastante retratado na ficção, em filmes, séries e até mesmo novelas.

Mas, você já ouviu falar de pessoas que acordam do coma e começam a falar outra língua, que não seu idioma materno? Isso já aconteceu com algumas pessoas pelo mundo, e é uma situação bastante inusitada. Veja abaixo casos e como isso pode acontecer.

Leia mais:

O que é o estado de coma?

O coma é é um estado de inconsciência profundo, de onde a pessoa não pode ser despertada, nem mesmo se forem utilizados estímulos dolorosos, sonoros ou visuais. O paciente fica de olhos fechados e sem nenhuma interação com o ambiente ao redor, como resposta de uma interrupção da atividade cerebral. Contudo, é importante saber diferenciar o coma de uma síncope, sendo que a principal diferença está no tempo.

O Dr. Saul Almeida da Silva, médico neurocirurgião e diretor da Emergência Neurológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), explica:

“Uma pessoa que desmaia ou tem uma crise convulsiva, por exemplo, pode perder a consciência de forma rápida, por alguns segundos ou minutos. A gente chama isso de síncope. Mas, quando isso se mantém – a partir de seis horas de alteração do nível de consciência, em que o paciente não desperta, não acorda –, a gente chama de coma”.

De acordo com o National Institute of Neurological Disorders and Stroke, o coma é um estado de não responsividade do qual o indivíduo ainda não foi despertado. Durante esse período, as atividades cerebrais superiores são perdidas, conservando-se o controle do sistema cardiorrespiratório.

No coma, não existem respostas intencionais a estímulos internos ou externos, mesmo que estejam presentes respostas não intencionais a estímulos de dor e reflexos do tronco cerebral.

De acordo com cientistas, quando acontecem lesões, partes diferentes do cérebro humano são capazes de assumir a responsabilidade de outras. (Imagem: Freepik)

Tipos de coma

Existem dois tipos de coma: o fisiológico e o induzido. De uma forma geral, eles são definidos como um estado em que o ser humano se torna incapaz de interagir de forma adequada com o meio externo, como consequência de suas atividades neurais diminuídas. Também é conhecido como estado vegetativo persistente, sendo um estado profundo de inconsciência.

O coma fisiológico pode acontecer como uma complicação de uma doença subjacente ou como resultado de lesões, como traumatismo craniano, entre diversas outras razões.

Já o coma induzido, como é conhecido, é ocasionado pelos médicos através da sedação, com medicamentos controlados que reduzem a função cerebral e mantém as funções vitais, com o auxílio de tecnologias usadas para o tratamento do paciente crítico.

Para a segurança do paciente, esse coma é realizado em um ambiente de UTI, utilizando ventilação mecânica e uma ampla monitorização dos sinais vitais do paciente, diminuindo riscos de uma parada cardiorrespiratória ou reações anafiláticas.

A afasia bilíngue supostamente ocorre quando uma parte do cérebro que conhece um idioma é danificada, enquanto a outra continua intacta. (Imagem: Freepik)

Por que algumas pessoas acordam do coma falando outra língua?

Sem muitas explicações científicas, já aconteceram casos de pessoas que acordaram de um coma falando uma língua estrangeira, da qual não tinha muito contato.

Essa condição é conhecida como afasia bilíngue, e supostamente ocorre quando uma parte do cérebro que conhece um idioma é danificada, enquanto a outra continua intacta. Isso porque, em alguns casos, como doenças ou acidentes, o cérebro sofre uma confusão que causa danos inesperados.

Michel Paradis, neurolinguista da Universidade McGill, em Montreal, conta que a situação não é incomum, e nem necessariamente uma surpresa. Porém, esse acontecimento não deixa de causar curiosidade.

Há também outra condição parecida com essa, que é a síndrome do sotaque estrangeiro. Ela faz com que a pessoa fale sua língua materna, porém, com um sotaque totalmente diferente do normal.

O australiano Ben McMahon é um exemplo da afasia bilíngue. Ele fala mandarim com perfeição, em decorrência de um acidente grave de carro que o deixou em coma por uma semana, em 2012. O jovem havia estudado mandarim na escola, mas não dominava o idioma com fluência. Contudo, quando ele acordou do coma, estava falando mandarim, além de passar alguns dias sem conseguir se expressar em inglês.

Já aconteceram alguns casos pelo mundo de pessoas que acordaram de um coma falando outras línguas. (Imagem: Freepik)

Para entender melhor, é importante saber que o lado exato do cérebro onde se desenvolve a capacidade de aprender idiomas é um mistério, mas a região normalmente associada à linguagem é o lóbulo frontal do hemisfério esquerdo, conhecido como área Broca.

Os médicos não sabem exatamente o que aconteceu com o cérebro de Ben depois do acidente, mas foi confirmado que ele sofreu danos no lado esquerdo, principalmente no lóbulo frontal. Com isso, os especialistas creem que a lesão no cérebro do australiano tenha sido exatamente na área de Broca.

De acordo com cientistas, quando acontecem lesões, partes diferentes do cérebro humano são capazes de assumir a responsabilidade de outras.

Outros casos

Uma situação semelhante aconteceu com um homem que acordou em um hospital em Palm Springs, na Califórnia, sem ter noção de quem era e falando apenas sueco. Ele se chamou de Johan Ek, porém, segundo seus documentos, ele nasceu na Florida como Michael Boatwright. Apesar de ele ter vivido também no Japão e na China, seu idioma era exclusivamente sueco.

Já na Croácia, uma garota de 13 anos chamada Dujomir Marasovic entrou em um coma de 24 horas, de forma misteriosa. Quando acordou, ela falava apenas alemão fluente, língua que a menina havia apenas começado a aprender na escola. Porém, seu croata, língua materna, não era mais tão bom. A parte mais curiosa dessa história é que a garota precisou da ajuda de um tradutor para se comunicar com a própria família.

E a condição não acontece apenas com jovens. Alan Morgan, um homem britânico de 81 anos morou no País de Gales quando tinha 10 anos durante a Segunda Guerra Mundial, mas nunca aprendeu galês. Ele retornou para a Inglaterra e viveu ali por 71 anos, até sofrer um acidente vascular cerebral que o deixou de coma. Três semanas depois, o senhor acordou falando apenas galês, sem saber se comunicar em inglês.

O australiano Ben McMahon acordou do coma falando mandarim com perfeição, e esqueceu seu idioma materno, o inglês. (Imagem: Reprodução / Instagram @redrooben)

O post Por que algumas pessoas acordam do coma falando outra língua? apareceu primeiro em Olhar Digital.