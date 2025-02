Em geral, uma criança aprende idiomas com mais facilidade do que adultos, mas essa não é uma regra absoluta. Há diversos fatores que influenciam a capacidade de aprender um novo idioma, e a idade é apenas um deles. Quem nunca ouviu a frase: “Cachorro velho não aprende truque novo”? Essa antiga máxima não é tão verdadeira assim, mas com a idade, o esforço no aprendizado é maior.

O que acontece quando a criança aprende idiomas pode ser explicado pela neurociência e, de fato, as crianças levam vantagem no aprendizado. Uma delas é que o cérebro das crianças está em constante desenvolvimento e isso facilita a aquisição de novas habilidades, incluindo a linguagem.

Outra vantagem é a flexibilidade cognitiva, as crianças são mais flexíveis e adaptáveis, o que as torna mais abertas a aprender novas estruturas gramaticais e sons. Além disso, geralmente as crianças são expostas ao novo idioma em um ambiente de imersão, o que acelera o aprendizado.

Mas, arrisco a dizer que uma característica infantil que ajuda muito é a falta de inibições. Não é uma regra e há crianças que já apresentam o traço da inibição que trava o aprendizado, mas é muito mais comum em adultos. Normalmente, crianças não têm medo de errar, o que as encoraja a praticar o idioma sem constrangimento.

Já os desafios dos adultos são vários. Adultos possuem hábitos linguísticos estabelecidos, o que pode dificultar a aquisição de novas estruturas. O medo de cometer erros pode inibir a prática do idioma. Adultos geralmente têm menos tempo disponível para se dedicar ao aprendizado de um novo idioma e muitos se concentram excessivamente na gramática, o que pode prejudicar a fluência.

Por que crianças têm mais facilidade que um adulto em aprender novos idiomas?

A maior facilidade que as crianças têm em aprender novos idiomas em comparação com os adultos é explicada pela neurociência pela forma como seus cérebros se desenvolvem. A começar pela plasticidade cerebral. O cérebro das crianças é altamente plástico, o que significa que ele tem uma capacidade extraordinária de se adaptar e formar novas conexões neurais.

(Imagem: Ben White / Unsplash)

Essa flexibilidade é crucial para a aquisição de linguagem, pois permite que as crianças absorvam novas informações linguísticas de forma rápida e eficiente. Estudos científicos revelam que o cérebro das crianças utiliza diferentes áreas para processar a linguagem em comparação com os adultos. As crianças ativam regiões cerebrais associadas à criatividade e à intuição, enquanto os adultos tendem a usar áreas ligadas à lógica e à análise.

Além dos fatores neurobiológicos, as crianças também se beneficiam de outras vantagens, como a ausência de vícios linguísticos e a maior capacidade de imitar sons e entonações.

É fundamental entender que a capacidade de aprender idiomas não é exclusiva das crianças. Adultos também podem aprender um novo idioma com dedicação, esforço e métodos de aprendizado adequados. No entanto, compreender as vantagens neurobiológicas das crianças nos ajuda a otimizar o processo de aprendizado em qualquer idade.

Um estudo do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts) de 2018 revelou que a idade ideal para começar a aprender um idioma é antes dos 10 anos, e que a janela de aprendizado se estende até os 18 anos. Mas essa não é uma verdade incontestável.

Uma pesquisa da Universidade de Haifa, em Israel, mostrou que adultos são capazes de aprender gramática de forma mais eficaz do que crianças, mas que as crianças têm vantagem na pronúncia. A faixa etária ideal para crianças aprenderem idiomas também é um tema debatido, com diversas perspectivas baseadas em diferentes estudos.

Não há consenso entre os estudos sobre a idade ideal para crianças começarem a aprender outro idioma (Imagem: Kris / Pixabay)

No entanto, há uma concordância maior de que quanto mais cedo a criança for exposta a um novo idioma, maiores são as chances de alcançar a fluência mais rapidamente. Um estudo, publicado na revista Cognition, revelou que crianças que começam a aprender um segundo idioma antes dos 10 anos têm maior facilidade em desenvolver habilidades de pronúncia e gramática do que aquelas que começam mais tarde.

Esses estudos sugerem que expor as crianças a um novo idioma o mais cedo possível pode trazer diversos benefícios, como maior facilidade de aprendizado, melhor pronúncia e gramática, e maior fluência no futuro (contrariando a pesquisa feita pelo MIT). É importante lembrar que cada criança tem seu próprio ritmo de aprendizado e que a motivação e a exposição contínua ao idioma são fatores cruciais para o sucesso em qualquer idade.

Conexão emocional ajuda no aprendizado de outras línguas

Se você está pensando em matricular seu filho em um curso de idiomas, converse com ele e escolha um idioma que ele goste e queira aprender. O mais importante é que a criança se divirta e se sinta motivada durante o processo de aprendizado.

Já o vínculo emocional desempenha um papel significativo no aprendizado de um novo idioma por crianças. Quando as crianças se sentem emocionalmente conectadas com o idioma e com as pessoas que o falam, o processo de aprendizado se torna mais eficaz e prazeroso.

Crianças que se sentem emocionalmente envolvidas com o idioma são mais motivadas a aprendê-lo. O interesse e a curiosidade despertados pela conexão emocional as impulsionam a se esforçar mais e a se dedicar ao aprendizado.

Um ambiente de aprendizado seguro e acolhedor, onde a criança se sente à vontade para se expressar sem medo de errar, é fundamental para o desenvolvimento da fluência. O vínculo emocional com o professor e com os colegas cria esse ambiente de confiança, permitindo que a criança se sinta mais segura para se arriscar e praticar o idioma.

A conexão emocional com o idioma estimula a curiosidade da criança, incentivando-a a explorar e a descobrir novas palavras, expressões e aspectos culturais. A curiosidade é um motor poderoso para o aprendizado, impulsionando a criança a buscar mais conhecimento e a se aprofundar no idioma.

(Ilustração: Melissa / Shutterstock)

Quando a criança se sente emocionalmente envolvida com o idioma, o aprendizado se torna mais fácil e natural. A conexão emocional facilita a memorização de vocabulário, a compreensão da gramática e o desenvolvimento da pronúncia.

Expor a criança a situações em que o idioma é utilizado em contextos reais e significativos para ela, como em conversas com pessoas que falam o idioma, em músicas que ela gosta, em filmes e desenhos animados que ela assiste.

Criar um ambiente de aprendizado seguro e acolhedor, onde a criança se sinta à vontade para se expressar sem medo de errar, é uma ótima estratégia. Assim como, incentivar a participação, a interação e a colaboração entre os alunos tornará o processo de aprendizado mais efetivo.

Ao criar um vínculo emocional com o idioma, você estará proporcionando à criança uma experiência de aprendizado mais rica, prazerosa e eficaz. A conexão emocional a motivará a se dedicar ao aprendizado, a se sentir mais segura para se expressar e a se conectar com a cultura e com as pessoas que falam o idioma.

