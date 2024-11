Por que deputados apostam que o PL da Anistia cairá no “limbo”

Apesar da promessa de Arthur Lira (PP-AL) de aprovar o projeto da anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro ainda em seu mandato como presidente da Câmara, líderes da Casa preveem que projeto acabará no “limbo”.

Nos bastidores, deputados lembram que as comissões especiais semelhantes à prometida por Lira para debater o “PL da Anistia” têm sito uma estratégia usada por ele para escantear propostas polêmicas que acabam não avançando.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3 Arthur Lira (PP-AL) escolheu o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) como seu candidato na disputa pelo comando da Câmara em 2025 Marina Ramos/Câmara dos Deputados 2 de 3 Arthur Lira anunciou na terça-feira (29/10) que Hugo Motta é seu candidato à presidência da Câmara Gabriel Buss/Metrópoles 3 de 3 O presidente da Câmara apoia Hugo Motta como seu sucessor Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophoto

Parlamentares lembram o exemplo da comissão especial prometida por Lira para discutir o projeto de lei que proíbe o aborto após a 22ª semana de gestão, mesmo em casos de estupro e de risco de vida para a mãe.

Em junho, após a forte reação da sociedade civil à aprovação da urgência do projeto, Lira tirou o PL da pauta do plenário e prometeu instalar uma comissão sobre o tema após o recesso de julho, o que não aconteceu até agora.

O roteiro é semelhante ao adotado por Lira em relação ao polêmico PL das Fake News. Após várias tentativas de votar o texto em plenário, o presidente da Câmara instalou um grupo de trabalho para criar um novo texto.

Apesar dos partidos terem indicados os membros para o colegiado, nunca houve uma reunião do grupo. Sequer um presidente foi escolhido pelos deputados que debaterão o tema.

Sucessão de Lira

Como mostrou a coluna, a decisão de Lira de enviar o projeto da anistia para uma comissão especial faz parte da estratégia dele para ajudar Hugo Motta (Republicanos-PB), seu candidato à presidência da Câmara em 2025.

Com a jogada, Lira atrasou a tramitação do projeto, que poderia ser votado nesta semana na CCJ, e tirou o tema do debate envolvendo a sua sucessão no momento em que os partidos definem que candidatos apoiarão na disputa.

Para evitar problemas com a bancada do PL, o atual chefe da Câmara discutiu o futuro do projeto previamente com figuras do partido. Entre elas, Valdemar Costa Neto, atual presidente da sigla, e Jair Bolsonaro.