‘Por que eu tenho que falar da Venezuela em todo lugar?’, diz Lula no México

Além disso, Lula criticou as sanções impostas pelos Estados Unidos a Cuba e se posicionou contra a guerra na Ucrânia, assim como foi crítico aos ataques de Israel em Gaza e no Líbano

Ricardo Stuckert/PR

O presidente enfatizou a necessidade de promover a fraternidade e a cooperação entre as nações, reforçando a importância de um diálogo construtivo na região



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se encontra no México para a cerimônia de posse da nova líder Claudia Sheinbaum, justificou sua decisão de não abordar a crise na Venezuela durante seu discurso na ONU. Lula questionou a necessidade de mencionar o país em todas as ocasiões, afirmando que prefere falar sobre temas que considera relevantes. O presidente brasileiro manifestou seu desejo de que a Venezuela retome um estado democrático, ressaltando a relevância das relações entre Brasil e Venezuela, que possuem uma extensa fronteira em comum. Além disso, Lula criticou as sanções impostas pelos Estados Unidos a Cuba e se posicionou contra a guerra na Ucrânia, assim como os ataques de Israel em Gaza e no Líbano.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Durante sua estadia no México, Lula também destacou a importância de fortalecer os laços comerciais entre Brasil e México. Ele mencionou a reforma tributária em andamento no Brasil como um passo crucial para melhorar as relações econômicas entre os dois países. Lula aproveitou a oportunidade para convidar Claudia Sheinbaum a participar da cúpula do G20, que ocorrerá no Rio de Janeiro em 2024. O presidente enfatizou a necessidade de promover a fraternidade e a cooperação entre as nações, reforçando a importância de um diálogo construtivo na região.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Seoane