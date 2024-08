Por que Ludmilla não vai participar do programa da Blogueirinha

Enquanto muitos artistas aguardam ansiosos por um convite para participar do programa De Frente com Blogueirinha, Ludmilla se negou a ser entrevistada pela personagem de Bruno Matos. O motivo para isso, segundo o colunista Lucas Pasin, do Splash, seria uma treta antiga entre as duas.

Fontes próximas à cantora teriam afirmado que ela não gostou nada de um vídeo no qual Blogueirinha comenta as vaias que a cantora recebeu no Prêmio Multishow de 2019. Na época, a apresentadora falou sobre como seria positivo levar vaias e que não existiam outros motivos para falar da artista.

“Lud foi vaiada? Acho isso muito bom para a carreira de um artista. Vaias são bem-vindas sim. ‘Ah, não gostei da vaia’. Mentira, ela gostou. Por que, se não fosse a vaia, ela seria comentada por qual motivo? Me explica. Não ia ser comentada por nada. Então, Ludmilla, agradeça as pessoas que te vaiaram. Ninguém ia lembrar de você se não fossem as vaias”, disse a personagem.

Do outro lado, Ludmilla não gostou nada da avaliação, mas preferiu não dar “engajamento” para o assunto. Mas também parece não querer conversa com a apresentadora, com quem adota um “tom político”, segundo fontes de Pasin.

A treta entre as duas teria ganhado ainda mais força em março, quando Blogueirinha postou um vídeo com a música Maliciosa de fundo em meio a uma treta entre Ludmilla e Ferrugem. Fãs da cantora acreditaram que a escolha teria sido para debochar dela, e a irmã da pagodeira concordou.

Nas redes sociais, a irmã de Ludmilla compartilhou prints nos quais Blogueirinha teria pedido para participar de festas privadas da cantora e zombou da apresentadora. “Oi, Blogueirinha, lembra desse dia? Não dá para querer like e por trás ficar assim, aí é difícil te ajudar, Blo”, escreveu.