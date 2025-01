Estamos acostumados a ver conteúdos de ficção e também da vida real, que mostram pessoas em diversas situações no espaço, seja em foguetes, planetas, satélites e estações espaciais. O que todos eles têm em comum? A maioria retrata seres humanos utilizando trajes espaciais, deixando claro a necessidade de equipamento para respirar.

Com isso, a ideia de que não é possível respirar no espaço fica registrada em nossas mentes, o que também é totalmente comprovado pela ciência e ensinado nas matérias básicas das escolas. Desde pequenos conhecemos as figuras dos astronautas, e reconhecemos a importância de uma roupa apropriada para estar nesse ambiente.

Contudo, você sabe o motivo pelo qual não é possível respirar no espaço? E mais do que isso, sabe o que aconteceria com o corpo humano se ele ficasse nesse ambiente sem o traje espacial? Veja essas respostas na matéria abaixo.

Por que não é possível respirar no espaço?

Antes de mais nada, vale desmentir uma informação que muitos de nós podemos acreditar ser real, por diversos motivos. Ao contrário do que muitos pensam, não é certo dizer que não existe oxigênio no espaço. Apesar do vácuo que é o Universo, o elemento está lá também, mas em quantidade muito pequena e insuficiente para que os seres humanos respirem.

Ele fica “preso” nos átomos das partículas de poeira estelar, sem fazer parte do ambiente aberto como acontece na Terra. Também há outros gases no Universo: em maior quantidade, temos o hidrogênio (incolor e inflamável) e o hélio (o mesmo que usamos para encher balões e falar fino quando inalado).

Dito isso, vamos à resposta da pergunta principal: no espaço, a quantidade de oxigênio e a pressão do ar são baixas, por isso, a diferença nas condições do ambiente sufocaria uma pessoa por falta de ar. A princípio, o oxigênio é expelido dos pulmões, fazendo com que a pessoa perca a consciência. Após isso, não levaria mais do que dois minutos até que os órgãos parem de trabalhar, levando a pessoa a óbito.

Existe oxigênio no universo, mas em quantidade pequena e não suficiente para a sobrevivência humana. (Imagem: IrenaR/Shutterstock)

Enquanto isso, a ausência de pressão vaporizaria seus fluidos corporais, até que eles escapassem do corpo. Dessa forma, tudo o que está na superfície, como pele, boca e olhos, iria borbulhar.

Por conta disso, todos os que visitam o espaço precisam de um traje espacial, cuja principal função é o fornecimento de oxigênio, e remover o dióxido de carbono exalado. Além disso, a roupa protege do calor e do frio extremos do ambiente, contendo também um reservatório de água.

De acordo com a NASA, as viseiras do traje revestidas de ouro protegem ainda a visão humana, contra o contato direto com a luz solar e a radiação emitida pela estrela.

O que acontece com o corpo humano se ficar no espaço sem traje espacial?

Com a ausência de pressão no ambiente, o corpo teria a formação de bolhas nos fluidos corporais. Provavelmente, a maioria delas aconteceria na pele, mas a ebulição também poderia passar para o sangue, levando a uma embolia. Ao contrário do que vimos na ficção, o corpo não explodiria, já que a nossa pele é muito elástica; ela possivelmente incharia até o dobro do tamanho normal.

A falta de oxigênio faria a pessoa perder a consciência em cerca de 15 segundos. Sendo assim, mesmo que ela permanecesse viva por mais um minuto, ao menos estaria inconsciente. De acordo com matéria do National Geographic Brasil, a NASA explica que, caso a pessoa continuasse viva, em apenas 4 minutos os danos cerebrais seriam irreparáveis.

A temperatura também é uma preocupação, já que no espaço pode cair para -100 ºC ou subir para 120 ºC, uma variação muito grande em comparação com a da Terra. Além disso, a poeira espacial pode ser um problema, uma vez que, em alta velocidade, ela pode ser mais rápida que uma bala, colocando a vida da pessoa em risco.

O traje espacial fornece oxigênio, água, proteção contra a variação de temperatura e a radiação solar. Reprodução: @historyhd/Unsplash

O Sol é outro ponto importante: olhar para ele sem proteção nos olhos pode causar danos, e seus alto níveis de radiação poderiam expor o corpo desprotegido ao câncer e aos efeitos da radiação.

E mais: segurar a respiração em uma situação sem oxigênio pode parecer uma boa ideia, certo? Infelizmente, não. Segurar o ar nos pulmões poderia causar danos muito maiores, seguindo a lógica do cuidado que os mergulhadores têm ao retornar à superfície. Quando eles estão submersos, o pulmão se contrai por conta da pressão.

Assim que começam a emergir, o pulmão vai voltando ao tamanho normal. Com isso, os gases de dentro do pulmão do mergulhador tendem a se dissolver nos líquidos quando há uma diferença de pressão. Isso faz com que o gás diluído forme bolhas de ar nas veias da pessoa.

Ao morrer nessas condições, no espaço e sem proteção, o corpo não iria se decompor como pensamos, uma vez que não existe oxigênio. Se ele estivesse perto de uma fonte de calor, o corpo poderia se mumificar. Caso contrário, ele congelaria. Sem o ar, que é um fator que facilita o desgaste e a degradação, o cadáver poderia flutuar pelo espaço por milhões de anos.

O corpo humano pode se decompor no espaço? Sim, mas não da mesma forma que acontece na Terra. O corpo humano pode se decompor no espaço se estiver dentro de um traje espacial, e apenas enquanto o oxigênio da roupa durar.

Sem o oxigênio, que é um fator que facilita o desgaste e a degradação, o cadáver de uma pessoa poderia flutuar pelo espaço por milhões de anos. (Imagem: NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/M. Zamani)

