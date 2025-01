Os airbags já são itens de segurança obrigatórios nos automóveis, sendo um recurso fundamental para garantir a proteção dos ocupantes em caso de colisão, mas por que não existem muitas motos com airbag? Talvez a resposta seja fácil de deduzir, afinal, o desenvolvimento de airbags para motos sempre foi um grande desafio, já que precisa atender a situações e dificuldades específicas.

Além disso, as motocicletas apresentam maior variedade de dinâmicas em caso de acidente, como quedas laterais, arremessos do piloto e impactos em ângulos diversos. Esses fatores tornam mais difícil projetar um sistema de airbag que funcione de maneira confiável em diferentes cenários.

Outro obstáculo é o custo: muitos motociclistas preferem motos mais acessíveis e podem hesitar em pagar por tecnologias de segurança avançadas.

Leia mais:

Por que não existem muitos modelos de moto com air bag?

A única moto equipada com airbag até hoje é a Honda Gold Wing – Imagem: divulgação/Honda

Atualmente no mercado apenas o modelo da Honda, GL 1800 Gold Wing oferece o dispositivo. São vários os motivos que dificultam a instalação desse equipamento em larga escala, vamos abordar alguns desses aspectos.

Projeto é de difícil execução

O planejamento, desenvolvimento e implantação do airbag em motos é mais trabalhoso do que nos carros, uma vez que a própria limitação física do veículo é uma situação que complica a acomodação do airbag.

Nas motos ele é colocado para prevenir as colisões frontais, que são cerca de 70% das ocorrências. Então, além das dificuldades de instalação, o airbag também precisa ser maior, encarecendo ainda mais o projeto, o que é o próximo ponto.

Fica caro instalar o equipamento

Como já dissemos anteriormente, a limitação física do veículo (moto) deixa o projeto mais difícil de ser desenvolvido, o que interfere diretamente nos custos.

Para se ter uma ideia melhor sobre isso, saiba que são necessários cintos para manter o airbag no lugar, uma vez que o motociclista tende a ser arremessado para a frente, e são os cintos que fixam o airbag e o mantém no lugar. Esses componentes adicionais também contribuem para deixar o preço final mais salgado.

Mercado restrito

Airbags já estão consagrados nos carros Imagem: BYD / Divulgação

A lei do mercado, com oferta e demanda é crucial aqui para as empresas decidirem ou não avançarem com os projetos de airbags para motos. Se a maioria dos consumidores de motos optam por este tipo de veículo por eles serem mais baratos, apenas uma parcela menor dos clientes está disposto a pagar mais para ter esse item de segurança em sua moto, isso também faz com que as empresas aguardem antes de investirem mais nessa ideia.

Novo sistema de airbags para motos pode chegar ao mercado em 2025

Porém, isto está prestes a mudar, em parceria com a italiana Piaggio, a sueca Autoliv, famosa por criar o cinto de segurança e airbags para carros, está desenvolvendo um sistema de airbag adaptado para motos e scooters. Chamado de “bag-on-bike”, o sistema está previsto para ser lançado em 2025.

A tecnologia será estreada na Piaggio MP3, uma scooter de três rodas. A ideia é criar um airbag acessível, composto por uma bolsa inflável e um sensor eletrônico, que possa ser instalado em diferentes modelos de motos. Essa inovação busca ampliar a proteção dos motociclistas em colisões frontais, onde o sistema pode reduzir significativamente os riscos de ferimentos graves.

Imagem divulgada pela Autoliv do protótipo de airbag para motos que empresa pretende colocar no mercado (Divulgação)

Embora a Honda tenha introduzido um airbag na Gold Wing em 2006, a tecnologia não foi amplamente adotada por outros fabricantes. No entanto, sistemas de segurança como ABS e controle de tração já se popularizaram. A adição de airbags é mais um passo para melhorar a segurança dos motociclistas.

O CEO da Autoliv, Mikael Bratt, destacou que o objetivo da empresa é salvar 100 mil vidas por ano até 2030. Mesmo reconhecendo que o sistema pode ter limitações em certas situações, o desenvolvimento do “bag-on-bike” representa um avanço significativo no esforço para tornar as motocicletas mais seguras.

Se bem-sucedida, essa inovação pode abrir caminho para a adoção em uma gama maior de veículos e representar um marco na proteção dos motociclistas.

O post Por que não existem muitos modelos de moto com air bag? apareceu primeiro em Olhar Digital.