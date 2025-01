Por que o Superman construiu a Fortaleza da Solidão?

O novo filme do Superman, previsto para 2025, terá a Fortaleza da Solidão, que aparece em destaque no trailer.

A Fortaleza da Solidão é um dos locais mais icônicos do universo do Superman. Funcionando como um refúgio e centro de conhecimento, esse espaço representa tanto a conexão do herói com suas origens kryptonianas quanto sua necessidade de isolamento.

Neste artigo, exploraremos sua história, características e importância dentro das histórias do Homem de Aço.

Smallville: As Aventuras do Superboy (2001) / Crédito: The CW (divulgação)

O que é a Fortaleza da Solidão na história do Superman?

Inspirada na fortaleza ártica de Doc Savage dos anos 1930, a Fortaleza da Solidão surgiu na Era de Prata do Superman como um local no Ártico, com entrada protegida por uma chave gigante. Além de abrigar um zoológico alienígena, diários, equipamentos avançados e troféus, a fortaleza tinha funções similares à Batcaverna.

Foi palco de batalhas marcantes, como em “Para o Homem que Tem Tudo” (1985), e sofreu invasões de vilões como Lex Luthor e Brainiac.

Superman II (1980) / Crédito: Warner Bros. Pictures

Após a “Crise nas Infinitas Terras” (1986), a Fortaleza foi reinterpretada, incluindo uma versão criada pelo artefato Erradicador na Antártida.

Superman construiu a fortaleza já adulto, após se estabelecer como herói e jornalista no Planeta Diário. Desde então, a Fortaleza apareceu em várias mídias, como filmes (“Superman” de 1978 e o Universo Estendido da DC), séries animadas (“Liga da Justiça” e “Young Justice”) e live-actions (“Smallville” e “Supergirl”).

Superman II (1980) / Crédito: Warner Bros. Pictures

Destacamos algumas das principais versões da fortaleza da solidão

Pré-Crise (Terra 2):

Chamava-se “Cidadela Secreta” e ficava nas montanhas de Metrópolis. Saiu da cronologia após “Crise Infinita 2”.

Pré-Crise (Terra 1):

Localizada no Ártico, apareceu pela primeira vez em 1958. Tinha um grande portão aberto com uma chave gigantesca e continha um zoológico alienígena, a cidade engarrafada de Kandor, artefatos kryptonianos, e salas de troféus e estátuas. Também deixou de existir após “Crise nas Infinitas Terras”.

Imagem: DC Comics (reprodução)

Pós-Crise:

Inicialmente eliminada, foi reintroduzida na Antártida pelo artefato kryptoniano Erradicador em “Adventures of Superman #461” (1989). Continha robôs kryptonianos e trajes de batalha.

Foi tragada pela Zona Fantasma por Dominus, reconstruída nos Andes e destruída pela Mulher-Maravilha. A última versão foi criada nas Montanhas Del Condor, entre Equador e Peru.

Obs.: Pré-Crise engloba histórias publicadas antes de “Crise nas Infinitas Terras” (1985-1986), evento que reiniciou o multiverso da DC, simplificando sua continuidade. Pós-Crise inclui histórias após essa reformulação, com mudanças significativas na origem e nas características de vários personagens, incluindo o Superman.

Superman (2025) / Crédito: DC Studios

Fortaleza da Solidão nas mídias de Superman

Animação

Superman Contra a Elite (2012) / Crédito: Warner Bros.

A Fortaleza da Solidão aparece na franquia “Super Amigos”.

A Fortaleza da Solidão está presente em séries ambientadas no Universo Animado da DC (DCAU). Nesta versão, ela abriga um zoológico alienígena com formas de vida salvas da nave do Preservador, equipamentos de computador e uma esfera roubada de Brainiac contendo informações sobre Krypton.

A Fortaleza da Solidão aparece no episódio “Message in a Bottle” de “Legião dos Super-Heróis”. Nesta versão, ela é mantida por uma versão robótica do Superman.

A Fortaleza da Solidão aparece nas animações “Justiça Jovem” e “Justice League Action”.

A Fortaleza da Solidão aparece em “My Adventures with Superman”. Nesta versão, ela se forma a partir da nave que trouxe o Superman à Terra.

Live-action

Superman & Lois (2021) / Crédito: The CW (divulgação)

A Fortaleza da Solidão aparece em “Smallville”. Nesta versão, ela é criada a partir do Cristal do Conhecimento.

A Fortaleza da Solidão aparece em “Supergirl”.

A Fortaleza da Solidão também este em “Superman & Lois”. Nesta versão, está localizada no Parque Nacional Qausuittuq, próximo ao Oceano Ártico.

A Fortaleza da Solidão aparece em “Krypton”.

Cinema

Man of steel (2013) / Crédito: Warner Bros. (divulgação)

A Fortaleza da Solidão aparece em “Superman” (1978) e em duas de suas três sequências. Esta versão é criada a partir de um cristal que Jor-El colocou na nave de Kal-El.

A Fortaleza da Solidão aparece nos filmes ambientados no Universo Estendido da DC (DCEU). Nesta versão, trata-se de uma nave exploradora kryptoniana que caiu na Terra há milhares de anos.

A Fortaleza da Solidão aparecerá em “Superman” (2025).

Por que o Superman construiu a Fortaleza da Solidão?

Superman criou a Fortaleza da Solidão como um lugar de paz e introspecção. Além de ser um espaço para guardar recordações de Krypton, a fortaleza tem um zoológico alienígena, laboratórios, sistemas de comunicação, o projetor da Zona Fantasma e diversos artefatos tecnológicos.

Smallville: As Aventuras do Superboy (2001) / Crédito: The CW (divulgação)

O local é utilizado para pesquisa, treinamento e reflexão. Superman leva amigos confiáveis à Fortaleza, como Supergirl, Batman e Lois Lane. Poucas pessoas sabem de sua existência ou localização, mantendo seu caráter reservado e seguro.

