Por que os lagos da Austrália são rosas?

A Austrália é um país conhecido por suas maravilhas naturais, mas o que chama a atenção são os seus intrigantes lagos rosas. Um lago rosa é um achado raro em qualquer lugar do mundo, e os que estão neste país são alguns dos mais bonitos. Este fenômeno natural é causado por uma combinação de condições perfeitas: altas temperaturas, pouca chuva, sal e algas e bactérias específicas que produzem betacaroteno. Quando todos esses fatores se juntam no momento certo, você tem um lago rosa. Os tons deslumbrantes podem ir e vir dependendo da época do ano, ou desaparecer para sempre se os fatores ambientais mudarem.

Curioso para saber mais? Clique na galeria para saber mais sobre esses tesouros incríveis e desfrute aproveite algumas das fotos mais espetaculares já tiradas.

