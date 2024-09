Por que Pablo Marçal adotou versão light no debate do SBT

Depois de uma série de debates com provocações e ataques abaixo da cintura contra adversários, que culminaram na cadeirada de José Luiz Datena, Pablo Marçal adotou uma postura mais moderada no programa do SBT, nesta sexta-feira (20/9). Diz ele que foi uma postura de “governante”.

Um aliado de Marçal disse à coluna durante o debate que a versão light do ex-coach não se explica somente pela alta rejeição a ele nas pesquisas.

A explicação passaria pela avaliação de Marçal de que a campanha tem dois momentos.

O primeiro, nas semanas iniciais, seria o momento em que os eleitores buscam sabem quem está no páreo. A bordo de um partido nanico, o PRTB, e portanto sem acesso à propaganda oficial, essa etapa de “aparecer” teria sido cumprida com a estratégia agressiva vista até agora, com uso massivo de cortes na redes sociais.

O segundo momento da disputa, conforme a visão do ex-coach e seus aliados, estaria começando agora: o eleitor em busca de propostas para saber como elas impactarão sua vida e definir o voto.

A ver se a versão paz e amor de Pablo Marçal vai convencer e alterar a trajetória negativa a ele nas pesquisas.