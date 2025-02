Por que recebemos chamadas mudas? Entenda as causas dessas ligações misteriosas

Se você já recebeu uma chamada misteriosa, sem som ou com a linha desligando logo após atender, provavelmente se deparou com o que chamamos de “chamadas mudas” ou “ligações mudas”. Esse tipo de situação é mais comum do que se imagina e pode gerar bastante desconforto e até desconfiança.

Afinal, por que alguém ligaria sem falar nada? Em muitas situações, esse comportamento está relacionado a questões tecnológicas, marketing ou até tentativas de fraudes, e entender os motivos por trás dessas ligações é essencial para evitá-las ou, pelo menos, lidar com elas de forma mais tranquila.

A seguir, exploraremos as possíveis causas dessas chamadas mudas, desde falhas técnicas simples até práticas mais complexas envolvendo telemarketing ou golpes. Fique atento às explicações e saiba como se proteger de tais ligações que podem ser, muitas vezes, mais do que apenas um erro.

Por que recebemos ligações mudas e que se encerram em seguida?

As chamadas mudas são um fenômeno bem comum e podem ocorrer por diversos motivos. Quando você atende uma ligação e não escuta nada, é possível que tenha sido vítima de um erro de sistema ou até de uma tentativa de telemarketing.

Uma das razões mais frequentes para esse tipo de situação está associada aos robôs de discagem automática usados por empresas de telemarketing. Esses sistemas automatizados fazem as ligações de maneira massiva e, quando a linha é atendida, pode acontecer de o robô ainda não ter completado o processo de conexão com um atendente humano, resultando em uma chamada muda.

Imagem: JOURNEY STUDIO7/Shutterstock

Além disso, outra explicação comum para as chamadas mudas está relacionada a uma sobrecarga nas centrais de atendimento. Quando os atendentes de uma empresa estão ocupados demais para responder a todas as chamadas, o sistema pode desconectar a ligação sem oferecer a opção de deixar uma mensagem ou retornar a chamada. Muitas vezes, a linha fica em silêncio por alguns segundos antes de se encerrar automaticamente.

Entretanto, nem todas as ligações mudas são inofensivas ou resultam de simples erros. Também existem casos em que as chamadas mudas são utilizadas por golpistas, que tentam testar se um número é válido.

Essas tentativas são parte de fraudes como o “phishing” ou outros golpes de telefonia, em que o criminoso tenta reunir informações pessoais ou acessar sua conta bancária. Nesse caso, a chamada muda funciona como uma maneira de verificar a disponibilidade do número, e se você atender, o golpista pode tentar enganá-lo mais tarde, ligando novamente com uma proposta falsa.

Leia também:

Por fim, é importante destacar que as chamadas mudas também podem ser uma consequência de problemas técnicos, como falhas de rede ou de conexão entre operadoras. Nessas situações, a ligação pode ser estabelecida, mas a comunicação não ocorre corretamente, resultando no silêncio.

Em todos esses casos, é essencial ficar atento e tomar algumas precauções. Evite retornar chamadas de números desconhecidos, especialmente se você não ouviu nada ao atender. Além disso, mantenha seu número registrado em listas de bloqueio de chamadas indesejadas, como as oferecidas por diversas operadoras e aplicativos especializados.

O post Por que recebemos chamadas mudas? Entenda as causas dessas ligações misteriosas apareceu primeiro em Olhar Digital.