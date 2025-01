Por que temos pelos no nariz? Entenda sua função, benefícios e importância para a saúde

Sejam curtos ou longos, os pelos do nariz podem causar desconforto em algumas pessoas em razão da estética, mas exercem um papel importante na proteção contra micróbios. Veja a seguir uma explicação completa sobre o porquê temos pelos no nariz.

Também chamado de vibrissas nasais, os pelos agem como uma barreira natural, e são responsáveis por filtrar impurezas presentes no ar antes que cheguem aos pulmões. Além disso, eles nos ajudam a reter a umidade antes dele atingir os pulmões, especialmente em climas frios ou secos. Essa ação é fundamental para manter as vias respiratórias saudáveis e prevenir a irritação do tecido pulmonar.

Porque temos pelos no nariz? (Reprodução/Freepik)

Por que temos pelos no nariz?

Barreira contra micróbios

Juntamente com o muco presente no nariz, os pelos criam um sistema eficaz de retenção de partículas microscópicas, incluindo bactérias e vírus. Quando inalamos, muitos desses agentes ficam presos nos pelos, sendo posteriormente eliminados ao assoar o nariz.

Leia também:

Função do muco nasal

Apesar de todas barreiras, alguns agentes infecciosos menores podem ultrapassar os pelos nasais e o muco é responsável por detê-los.

Em casos como da Covid-19, o uso da máscara junto a função dos pelos, mucos e secreções nasais agem como fatores essências para prevenir a contaminação. Segundo o professor assistente de Biologia Daniel Jung, da Briar Cliff University (Estados Unidos), uma quantidade certa de muco pode impedir a entrada do vírus, enquanto os pelos finalizam o trabalho, expulsando-o.

Função sensorial

Os pelos nasais também são compostos por terminações nervosas sensíveis, ou seja, quando uma partícula toca os pelos, pode desencadear o reflexo do espirro, que é uma resposta natural do corpo para expulsar invasores indesejados.

Cortar os pelos nasais é prejudicial?

De acordo com a doutora, especialista em Otorrino, Larissa Vilela, a forma não prejudicial é aparar os pelos nasais, e não os arrancar. É indicado o uso de máquinas eletrônicas específicas para função ou de tesouras com ponta arredonda, que apare o excesso de pelos presentes nas entradas do nariz.

Ela ainda alerta sobre o uso da cera, linha ou pinça para depilação nasal. “Se você puxa ou arranca esses pelinhos da entrada, existe uma grande chance de ter uma foliculite”. Larissa diz ainda que esses métodos são uma porta de entrada para inúmeras bactérias que vivem em equilíbrio na região nasal e que podem causar inflamações.

O post Por que temos pelos no nariz? Entenda sua função, benefícios e importância para a saúde apareceu primeiro em Olhar Digital.