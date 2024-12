Por que usar uma VPN é essencial para a segurança da sua rede doméstica

Uma VPN (rede privada virtual) adiciona uma camada extra de proteção à sua navegação na internet. Por isso, ter uma VPN ativa em todos os seus dispositivos é fundamental para evitar vazamentos ou interceptações de dados.

Embora muitas pessoas associem o uso de uma VPN a redes Wi-Fi públicas, que podem ser vulneráveis, ela também é essencial para proteger sua rede doméstica, seus dispositivos e as informações de toda a sua família.

Quer mais segurança e privacidade? Conheça a VPN do Surfshark! Planos a partir de R$ 10,99 por mês!

Como funciona uma VPN?

As VPNs protegem sua conexão à internet ao direcionar todo o tráfego de dados por meio de túneis criptografados, dificultando a vigilância de terceiros. Com isso, suas informações pessoais ficam protegidas contra hackers e bisbilhoteiros, enquanto você navega de maneira mais segura.

Por que uma VPN é importante até mesmo em casa

Embora as redes Wi-Fi domésticas sejam, em geral, mais seguras do que as públicas, elas ainda apresentam riscos. Mesmo em casa, você pode estar exposto a ataques de hackers ou a coleta de dados por parte de sites que você acessa, ou até mesmo pelo seu provedor de internet.

Imagem: ymgerman/Shutterstock

O grande problema não está tanto em invasores acessando seus dados diretamente, mas sim nas informações que são coletadas por sites, anunciantes ou outros serviços para rastrear seus hábitos de navegação. Ao usar uma VPN, você torna muito mais difícil o acesso a essas informações pessoais, impedindo que sejam usadas para fins comerciais ou de rastreamento indesejado.

Quer mais segurança e privacidade? Conheça a VPN do Surfshark! Planos a partir de R$ 10,99 por mês!

A VPN também permite acessar conteúdo bloqueado na sua região

Uma VPN permite que você altere sua localização geográfica, fazendo com que sites acreditem que você está em outro país. Isso pode ser útil para acessar conteúdos bloqueados em sua região, como catálogos de streaming de outros países. Por exemplo, você pode navegar como se estivesse nos EUA, mesmo estando no Brasil.

Contudo, é importante lembrar que alguns serviços de streaming podem bloquear o acesso de usuários que utilizam VPNs, violando seus termos de uso. Usar uma VPN para contornar essas restrições pode resultar em suspensão da conta, por isso, é necessário estar atento a essas regras.

A Surfshark VPN é a melhor escolha para proteger sua rede doméstica

Entre os diversos serviços de VPN disponíveis no mercado, a Surfshark se destaca tanto pelo custo-benefício quanto pelas funcionalidades oferecidas. Além da proteção contra ameaças online, você também pode contar com o Surfshark Alert, uma ferramenta que avisa sempre que seus dados pessoais são vazados na web, ajudando a minimizar os danos causados por incidentes de segurança.

VPN é um serviço muito importante para sua segurança e privacidade (Imagem: Surfshark)

A Surfshark oferece planos acessíveis, com preços a partir de R$ 10,99 por mês, em uma promoção exclusiva com o Olhar Digital. Não perca a oportunidade de proteger sua navegação e seus dados pessoais! Clique aqui e confira!

Quer mais segurança e privacidade? Conheça a VPN do Surfshark! Planos a partir de R$ 10,99 por mês!

O post Por que usar uma VPN é essencial para a segurança da sua rede doméstica apareceu primeiro em Olhar Digital.