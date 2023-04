Por Zanin, PT quer reciprocidade de bolsonaristas por apoio a Aras

A provável indicação do advogado Cristiano Zanin, que livrou Lula da cadeia e dos processos judiciais, para a vaga de Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal (STF) já está mobilizando a base do governo no Senado.

Para não correr sustos, em caso da confirmação de Zanin, o PT já iniciou conversa com alguns senadores da oposição lembrando, e cobrando, que os petistas votaram a favor da recondução de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República (PGR), em agosto de 2021.

Nessa época, o procurador era muito criticado pela blindagem das acusações contra Jair Bolsonaro, então presidente Essa votação se deu em plena pandemia, e durante funcionamento da CPI da Covid.

Aras foi reconduzido com 55 votos a favor e 10 contrários no plenário. Na época, o hoje ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, então senador pelo PSD de Mato Grosso, elogiou e muito Aras.

“Muitas vezes, alguns achavam que, por ele não tomar algumas providências que consideravam corretas, que ele estava sendo um chapa-branca da Presidência da República. Outros, em determinados momentos, achavam que, por ele não tomar providências, estava traindo a confiança do Presidente da República. Na realidade, ele se mostrou equilibrado, competente, ponderado, forjado no bom senso e, por isso, merece o nosso apoio para que fique mais dois anos como Procurador-Geral da República” – disse Fávaro.