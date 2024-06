Porre e bebedeira: MC Guimê conta episódio em uma das festas de Neymar

Em conversa com o podcast Novo Papo, MC Guimê relembrou um porre épico, durante umas das festas organizadas por Neymar, em Paris, na França. O funkeiro contou que, no evento, existia dress code, que é quando o organizador sugere o uso de um determinado tipo de roupa ou cor.

“Essa festa foi muito louca, foi a festa do branco. Se eu não me engano, estávamos todos de branco, exatamente. Eu ainda não conheci o Hari [MC Hariel] pessoalmente. Foi o dia em que nos conhecemos pessoalmente”, contou.

Tão logo, Guimê e Hariel se tornaram amigos e parceiros. Em 2022, os funkeiros lançaram uma música juntos, Sem entender nada, que contou com mais de 300 mil visualizações no YouTube.

Voltando ao podcast, o ex de Lexa admitiu ter exagerado na bebida e ainda compartilhou flashes de memória do episódio, incluindo momentos em que passou mal e precisou da ajuda de amigos para retornar ao hotel.

O MC explicou que a situação ficou complicada, uma vez que estava vomitando muito e, por conta disso, acabou tendo dificuldades para conseguir um meio de transporte:

“E então, com bebida indo e vindo, acabei exagerando… Nenhum táxi queria me aceitar, porque na Europa são rigorosos com relação a isso, de bebida, achando que eu vomitaria no táxi e tudo mais”, ressaltou.

No entanto, a história acabou bem, já que amigos ajudaram MC Guimê. Eita!

Amizade com Neymar

Em janeiro do ano passado, durante sua passagem pelo BBB23, o músico contou como conheceu o pai de Mavie e afirmou ter sido obra do destino. “Eu acredito muito que nada é por acaso, tudo tem um propósito. E aquele dia, Deus me colocou uma energia surreal pra acontecer”, pontuou.

Ele esclareceu que estacionou numa loja de conveniência, viu um carrão e logo um rapaz, com o mesmo sorriso do Neymar, com um monte de gente em volta, pedindo foto:

“Deus abençoou. Saiu [da loja] o Ney e os moleques que, hoje, ‘colam’ comigo. Eles provavelmente terminaram a compra e saíram andando. Aí [imita barulho de assobio]. Eu já olhei. Aí [pediram]: ‘Tira uma foto com os ‘parças’ aqui’. O Ney [pediu]! Eu falei: ‘Eu que quero tirar uma foto com você, mano!’”, comemorou.

Em seguida, Guimê disse que pensava em publicar a imagem nas redes sociais no dia seguinte, mas se deparou com uma publicação de Neymar, que antecipou o registro no perfil do Instagram e passou a segui-lo.

“Conexão mais louca da minha vida. Aí começou esse entrosamento. Fui conhecendo os amigos deles, e esses amigos se tornaram meus amigos também. E, graças a Deus, várias vezes que o homem fazia uma festinha, ele [pedia]: ‘Cola!’”, finalizou.

A amizade entre eles ganhou proporções artísticas. MC Guimê convidou o craque da Seleção Brasileira para atuar no videoclipe de País do futebol, lançada em 2013, hit que fez o ex-BBB despontar para o sucesso.