Porta da Esperança, clássico quadro de Silvio Santos, retorna ao SBT após 27 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O Porta da Esperança, clássico quadro filantrópico criado por Silvio Santos, vai retornar ao SBT neste domingo (13) sob o comando de Patrícia Abravanel. Após 27 anos fora do ar, a atração voltará como especial batizado de Portinha da Esperança, em comemoração ao Dia das Crianças.

Idealizado para ser apenas um especial de fim de ano em 1984, o quadro realizava os sonhos dos telespectadores que escreviam cartas ao programa. Os pedidos iam de brinquedos, bonecas e animais a encontros com ídolos da época. Nomes como Sandy e Junior, Mara Maravilha, Jovem Guarda, Zezé Di Camargo e Luciano, Gretchen e Sula Miranda abriram as portas da esperança para várias crianças.

O programa também chegou a presentear com cadeiras de rodas, ambulâncias, viagens, próteses ortopédicas, conserto de carros e necessidades públicas como asfaltamento de ruas e melhorias em postos de saúde.

No início de 1985, tornou-se uma atração fixa na grade do Programa Silvio Santos, permanecendo no ar até 1997, tendo realizado mais de 2 mil pedidos.

Agora, a filha de Silvio Santos vai atender a novos desejos. Houve criança que nunca teve uma boneca e pede uma de presente; outra que é muito fã da novela “A Caverna Encantada”; e ainda outra que gostaria de visitar um parque aquático.

O programa ainda vai reunir outras atrações para comemorar o Dia das Crianças -Jogo das 3 Pistas, Qual É a Música?, Show de Calouros e Câmeras Escondidas.

