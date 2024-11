Porta-voz da Polícia Militar fala sobre tiroteio no Aeroporto de Guarulhos

O capitão Simões, porta-voz da Polícia Militar, falou com a Jovem Pan sobre o assassinato de Vinicius Lopes Gritzbach no Aeroporto de Guarulhos nesta sexta-feira (8) e forneceu detalhes sobre o ocorrido, que rapidamente mobilizou as forças de segurança. Segundo Simões, o incidente foi inicialmente reportado como uma tentativa de roubo a carro-forte. A polícia, que já possui planos específicos para a área do aeroporto, despachou viaturas e equipes de choque ao local. No entanto, ao chegarem, constataram que se tratava de um homicídio, e não de um roubo.

Testemunhas relataram que cinco indivíduos em um Gol preto desembarcaram e dispararam contra a vítima, utilizando um fuzil e uma metralhadora. O ataque foi rápido, deixando outras pessoas feridas, mas que não tinham ligação com Gritzbach. A cena do crime foi isolada para investigação, enquanto as autoridades tentavam entender a motivação por trás do ataque. Suspeita-se de uma vingança do PCC contra a vítima, que havia delatado esquemas da facção.

A polícia conseguiu localizar o veículo suspeito na Avenida Otávio Braga de Mesquita, próximo ao aeroporto. No interior do carro, foram encontrados um colete à prova de balas e munições de fuzil, mas os suspeitos não estavam presentes. O capitão Simões mencionou que a vítima, possivelmente um empresário, já havia prestado depoimento à polícia por envolvimento com o crime organizada.

Durante a operação, houve uma abordagem de um carro preto na rodovia Hélio Smith, que gerou confusão. As viaturas, no calor do momento, pararam o veículo devido à semelhança com o carro dos suspeitos, mas constatou-se que não estava relacionado ao crime. As imagens foram parar nas redes sociais, mas as pessoas envolvidas não foram presas. O capitão Simões esclareceu que a abordagem na rodovia não tem ligação com o crime no aeroporto.

*Reportagem produzida com auxílio de IA