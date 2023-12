Porta-voz do MBL alega ser alvo de ameaças constantes de facções criminosas no Ceará

Produtor de diversos conteúdos em vídeo com cobranças a parlamentares e chefes do Poder Executivo, Pedro Arthur de Souza Lima, de 17 anos, que é porta-voz do Movimento Brasil Livre (MBL), alega sofrer constantes ameaças, até mesmo de facções criminosas no Ceará, Estado onde mora atualmente. “Eu estou sofrendo ameaças de dois grupos criminosos, duas facções, o GDE, segunda maior facção do Estado do Ceará, e do Comando Vermelho. O GDE inclusive chegou a ir na casa de uma membra da minha equipe, uma mulher que tem três filhos em sua casa. Ameaçaram os filhos dela e ameaçaram tirá-la de sua casa, pedindo informações minhas”, denunciou Pedro Arthur. Segundo o militante, até jornalistas que divulgam seus conteúdos têm sofrido ameaças: “Recentemente eu também dei entrevistas a um grupo de rádio e o Comando Vermelho foi até a casa do radialista, ameaçou o radialista a mão armada para passar informações minhas e solicitou que ele excluísse minha entrevista em até cinco horas se não haveriam consequências pesadíssimas”. Atualmente, Pedro Arthur afirma estar escondido.

Leia também

Rumble sai do ar no Brasil; saiba o motivo



Governo de SP vai lançar projeto de intercâmbio para alunos da rede estadual de ensino



*Com informações do repórter David de Tarso