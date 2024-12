Porteiro é baleado em porta de escola no Sul da Bahia; vídeo mostra ação

Um porteiro de uma escola particular de Ilhéus, no Sul, foi baleado enquanto trabalhava. O fato ocorreu nesta quinta-feira (19) no estabelecimento, situado no bairro do Malhado. Segundo a TV Santa Cruz, imagens de câmeras de segurança flagraram o momento do crime. O suspeito sai de um carro, atira no funcionário da escola e foge em seguida.

Ainda segundo informações, o suspeito teria sido localizado após buscas da polícia. Na ação, uma arma e uma faca foram apreendidas. A suspeita é que o fato ocorreu após uma discussão de trânsito entre o porteiro e o homem. Após ser atingido, o porteiro foi socorrido e levado para o Hospital Costa do Cacau, em Ilhéus.

Não há mais informações sobre o estado de saúde do funcionário. A delegacia de Ilhéus acompanha o caso.