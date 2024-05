Porto Alegre enfrenta novas inundações, suspende aulas e fecha estabelecimentos

A cidade de Porto Alegre e a região metropolitana enfrentaram novas inundações nesta quinta-feira (23) e áreas que já estavam livres das enchentes foram novamente tomadas pelas águas. O sistema de prevenção e bombeamento colapsou, agravando a situação com chuvas intensas e aumento do vento que represam o escoamento do Lago Guaíba. Diante deste cenário crítico, a prefeitura de Porto Alegre decidiu suspender as aulas nas escolas públicas e privadas que haviam retomado as atividades. Alguns colégios ainda estavam fechados pelo impacto e permanência das enchentes na cidade.

Além disso, estabelecimentos públicos em áreas alagáveis, como postos de saúde, também foram fechados. Em coletiva de imprensa, o prefeito Sebastião Melo destacou que a chuva foi mais intensa do que o esperado e atingiu novos bairros. “Aquilo que era o problema das áreas alagadas estendeu-se praticamente por toda a cidade com essa chuvarada”, disse. O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) anunciou o fechamento das comportas de contenção abertas e a instalação de barreiras com sacos nos locais afetados.

O acúmulo de água atinge tanto bairros afetados em que a água estava baixando, como Menino Deus, Cidade Baixa e Centro Histórico, quanto outras que tiveram menor ou nenhuma inundação anteriormente, como na Cavalhada e na Ponta Grossa. Com a situação, foi necessário realizar o resgate de pessoas ilhadas, principalmente, na zona sul, onde a maior parte não é protegida por diques. O acúmulo de lodo e sujeira também tem contribuído com a dificuldade de escoamento da água.

Moradores relatam prejuízos e preocupações com a continuidade das chuvas. Em locais onde a água tinha baixado, como nas Ruas 21 de Abril e Alcides Maia, no bairro Sarandi, na zona norte, a elevação da enchente causou transtornos aos moradores, que já haviam limpado suas residências na quarta-feira (22), enquanto fazia sol. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para o grande perigo de alagamentos e transbordamentos de rios na região central, metropolitana e sul do Estado.

