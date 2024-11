Porto Seguro: acidente na BA-001 deixa um morto e nove feridos, incluindo crianças

Uma colisão entre um carro e uma van resultou em uma morte e nove feridos na tarde de sábado (23), na BA-001, em Porto Seguro, próximo ao trevo de acesso a Arraial d’Ajuda e Trancoso. O acidente ocorreu quando os veículos seguiam em direções opostas. A informação é do Radar News, parceiro do Bahia Notícias.

O motorista do carro, identificado como Leonardo Sena Vasconcelos, de 22 anos, estava sozinho em um Jeep Compass com placas de táxi e morreu no local devido ao impacto, que destruiu completamente o veículo. A van, que transportava turistas de Minas Gerais, teve vários passageiros feridos. Bombeiros e equipes do SAMU resgataram algumas vítimas que ficaram presas nas ferragens.

Entre os feridos, o motorista da van, Valdinei Santos do Carmo, de 52 anos, sofreu fratura na perna. Uma mulher de 45 anos também teve fratura na perna, enquanto uma adolescente de 15 anos sofreu traumatismo craniano e uma criança de dois anos apresentou contusão na cabeça. Os outros passageiros tiveram escoriações leves.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente ocorreu sob forte chuva, com acúmulo de água na pista. A suspeita é que o Jeep tenha aquaplanado, perdido o controle e colidido com a van. Um inquérito foi aberto para investigar as causas do acidente.