Porto Sport Club anuncia a contratação de dois meio-campistas para 2025

Na tarde desta quarta-feira (13), o Porto Sport Club anunciou a contratação do volante Índio e do meio-campista Vando para a disputa da temporada de 2025.

Vando foi revelado pela base do Bahia e foi um dos destaques da Seleção de Porto Seguro no Campeonato Intermunicipal de 2023. No caso de Índio, o jogador coleciona sua segunda final consecutiva, pois o volante também fazia parte do time de Porto Seguro em 2023 e hoje faz parte do elenco de Castro Alves, equipe que vai enfrentar Crisópolis na decisão do Intermunicipal Ednaldo Rodrigues 2024.

Em 2024, o Porto Sport Club foi batido pelo Colo-Colo na final do Baianão Série B e ficou com o vice-campeonato da segunda divisão do estadual. Colocação que credenciou o acesso do clube do município de Porto Seguro para a elite do Campeonato Baiano em 2025.