Porto Sport Club anuncia a renovação com dois jogadores para 2025

Na tarde desta segunda-feira (11), o Porto Sport Club anunciou oficialmente por meio das redes sociais a renovação do contrato de dois atletas. Trata-se do lateral Leonardo Colman e do atacante Bisneto. A equipe conta com os jogadores para a temporada do próximo ano, onde o time de Porto Seguro fará sua estreia na elite do Campeonato Baiano.

Jogadores que fizeram parte do elenco que conquistou a segunda divisão do Campeonato Baiano, o Porto renovou com os atletas por acreditar que os atletas fortalecem o elenco para a temporada de 2025.

Leonardo Colman chegou ao time de Porto Seguro em 2024 e fez duas partidas na campanha do Baianão Série B 2024. Com roteiro semelhante, Bisneto esteve presente em dois jogos do time.

Nas redes sociais, Colman comentou o anúncio da renovação

“Pra cima, Porto Sport Club. Left uait”, afirmou o lateral.

Confira o anúncio oficial do Porto Sport Club nas redes sociais: