Porto Sport Club convoca atletas em formação para compor divisão de base

Na noite desta quinta-feira (21), o Porto Sport Club anunciou que vai realizar uma avaliação de atletas da categoria sub-15 à sub-23 (podendo ter até 26 anos). A iniciativa tem finalidade de encontrar jogadores aptos para disputa de campeonatos de base e fazer parte do elenco que vai competir o Baianão 2025.

A análise vai ocorrer entre os dias 26 e 29 de novembro. O evento vai contar com três turnos. Pela manhã, às 9h, pela tarde, às 14h, e de noite, às 18h. Recentemente, a Arena Ventania, em Porto Seguro, foi revitalizada e ganhou um gramado sintético, lugar que será palco da peneira que está sendo organizada pelo clube da cidade.

Clube recém-nascido, o Porto comemorou um ano de sua fundação na última quarta-feira (20). Em 2024, a equipe disputou a Série B do Baianão e conquistou o acesso para a elite do futebol baiano após ficar com o vice-campeonato ao enfrentar o Colo-Colo.