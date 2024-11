Porto Sport Club foca em 'estruturação e montagem' para disputa do Baianão 2025; saiba detalhes

A célebre frase ‘Terra à vista!’ é frequentemente associada à descoberta do Brasil por Pedro Álvares Cabral, que desembarcou na terra que viria a se tornar o município de Porto Seguro. Embora a expressão seja marcante, não há registros históricos precisos de que Cabral tenha sido o primeiro a pronunciá-la. No entanto, a simbologia dessa frase pode ser aplicada diretamente ao Porto Sport Club, que, em seu primeiro ano atuando no futebol, alcançou um feito histórico: conquistou, de forma inédita, o acesso à primeira divisão do Baianão 2025.

A palavra ‘conquista’ define perfeitamente toda a trajetória do Porto: no dia 2 de fevereiro, foi registrado em Lauro de Freitas e filiado à Federação Bahiana de Futebol (FBF), tornando-se a primeira equipe de Porto Seguro a alcançar esse feito; no dia 15 de julho, conquistou o acesso à semifinal da Série B do Baianão; e, no dia 28 de julho, garantiu, a vaga na Série A da competição.

Em sua estreia no futebol baiano, mais especificamente na Série B do Campeonato Baiano, o Avante realizou a quarta melhor campanha na primeira fase, somando 15 pontos em nove jogos (quatro vitórias, três empates e duas derrotas). Classificado para as semifinais, enfrentou o Fluminense de Feira, líder da primeira fase, e superou o adversário por 3×2 no agregado, garantindo assim o acesso à elite do Baianão. Na grande final, o Porto Sport Club acabou derrotado pelo Colo-Colo pelo placar agregado de 1×0.

PREPARAÇÃO PARA 2025

Olhando sempre para o futuro, o Porto Sport Club já planeja a próxima temporada, focando em uma reestruturação completa da equipe junto à comissão técnica para a disputa do Baianão 2025. A expectativa é fazer uma boa campanha e buscar uma vaga em competições nacionais, com objetivo de ser reconhecido em todo o Brasil.

Em entrevista ao Bahia Notícias, o presidente do Porto, André Santos “Negão”, detalhou o processo de preparação do clube para o próximo ano e destacou a intenção de surpreender os adversários, apesar das dificuldades da competição.