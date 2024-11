Porto Sport Clube anuncia dois atacantes para 2025

No último sábado (16), o Porto Sport Club anunciou oficialmente por meio das suas redeso sociais a chegada de dois atacantes para o ano de 2025. Trata-se de Adriano Napão e Alison Araçoiaba, que devem compor o elenco que vai disputar o Campeonato Baiano do próximo ano.

Em 2024, Adriano Napão atuou pelo Coruripe (AL), Altos (PI) e Belo Jardim (PE). No geral, o jogador registrou 29 jogos e 7 gols neste ano. Enquanto Alison Araçoiaba, revelado pelo Sport, jogou pelo ASA (AL) e Maranhão (MA) no ano vigente.

Após uma campanha de recuperação dentro da segunda divisão do Baiano 2024, o time de Porto Seguro conseguiu chegar na final da competição, feito que o credenciou com um dos times que conquistou o acesso para a elite do futebol estadual em 2025.