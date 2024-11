Portões se fecham, e candidatos iniciam 2º dia de provas do Enem 2024

Chegou a hora de participar da última fase do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024. Em todo o país, milhões de candidatos retornaram aos locais de prova e iniciaram o segundo dia de provas, neste domingo (10/11). Os portões se fecharam às 13h (horário de Brasília) e os cadernos de questões serão entregues às 13h30.

No último fim de semana, os inscritos responderam às 90 questões da prova de linguagens (língua portuguesa, literatura e língua estrangeira) e ciências humanas (história, geografia, filosofia e sociologia). Além disso, elaboraram um texto dissertativo-argumentativo de até 30 linhas sobre o tema “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”.

Dos mais de 4,3 milhões inscritos, 73,4% fizeram a prova no último domingo (3/11). Recém-chegada ao Distrito Federal, a piauiense Gabriela da Silva, 18 anos, estava ansiosa para encarar a prova. “O coração quase sai pela boca. Mas, no primeiro dia, eu estava mais insegura, e acho que fui bem”, avaliou.

A jovem, que tem mais afinidade com as disciplinas exatas, sonha ser policial federal. “Para isso, quero estudar direito, e em uma universidade pública”, completou Gabriela.

A prova desta tarde também tem 90 questões: 45 de ciências da natureza (química, física e biologia) e 45 de matemática e suas tecnologias. O exame começa às 13h30 e segue até as 18h30, com cinco horas de duração – 30 minutos a menos do que no primeiro dia. As exceções valem para participantes com direito a tempo adicional, que poderão terminar às 19h30, e para aqueles que fazem a videoprova em Libras (20h30).

Veja imagens do segundo dia de provas:

9 imagens Fechar modal. 1 de 9 Segundo dia de provas tem 30 minutos de duração a menos que o primeiro Igo Estrela/Metrópoles @igoestrela 2 de 9 Neste domingo (10/11), candidatos encaram 45 questões de ciências da natureza, e 45 de matemática e suas tecnologias Igo Estrela/Metrópoles @igoestrela 3 de 9 Provas são entregues aos participantes às 13h30 (horário de Brasília) Igo Estrela/Metrópoles @igoestrela 4 de 9 Candidatos têm cinco horas para finalizar o exame Igo Estrela/Metrópoles @igoestrela 5 de 9 Camilla Silva, 18 anos, moradora do Cruzeiro Igo Estrela/Metrópoles @igoestrela 6 de 9 Gabriela da Silva, 18 anos, nasceu no Piauí e, atualmente, mora na capital federal Igo Estrela/Metrópoles @igoestrela 7 de 9 Participantes podem sair com caderno de provas a partir das 18h Igo Estrela/Metrópoles @igoestrela 8 de 9 Caneta de tinta preta e fabricada em material transparente é de uso obrigatório na prova Igo Estrela/Metrópoles @igoestrela 9 de 9 Descumprimento de regras do edital pode levar à desclassificação Igo Estrela/Metrópoles @igoestrela

Moradora do Cruzeiro, Camilla Silva, 18, conseguiu controlar as expectativas para o segundo dia do Enem. “Nem tão tranquila nem tão nervosa. O primeiro dia me deixou muito mais calma. Quem estava minimamente preparado para abordar questões sociais, por exemplo, conseguiu responder às perguntas e fazer a redação”, comentou.

Camilla pretende cursar engenharia de software. “A UnB é um sonho, principalmente, para quem vem da escola pública, como eu. Mas, caso eu não consiga, vou tentar conseguir bolsa em uma instituição particular”, disse a estudante.

Primeiro dia de aplicação

O índice de participação no primeiro dia (73,4%) representou um aumento de 1,5 ponto percentual em relação ao Enem 2023, quando 71,9% dos inscritos compareceram aos locais de prova.

O Enem, além de permitir avaliar a qualidade do ensino no país, tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior atualmente.

Por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e do Programa Universidade para Todos (Prouni), os candidatos podem usar as notas obtidas no exame para acessar o ensino superior.