Portuguesa x Flamengo: ingressos a partir de R$ 79; não fique de fora

O estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), será palco, na quarta-feira (5/2), do jogão Portuguesa x Flamengo. Os times duelam às 19h, em duelo da 8ª rodada do Campeonato Carioca. E para o torcedor que deseja assistir ao jogo, o confronto tem entradas a partir de R$ 79. Então, corra para garantir seu lugar. A partida é uma realização Metrópoles Sports.

As entradas seguem à venda pela internet ou nos pontos físicos de vendas (confira abaixo).

Em alta na temporada, o Flamengo é o quarto colocado da competição estadual, com 10 pontos. A Portuguesa ocupa a 8ª posição, com seis pontos.

Ingressos

Além da compra on-line, os ingressos podem ser adquiridos nos pontos físicos de venda. Confira quais são os locais e horários de funcionamento:

Verdão Mania

Endereço: Av. Floriano Peixoto, 1.299 – Centro

Horário de segunda a sexta, das 9h as 18h.

Horário sábado, das 9h as 13h.

Silva Sports

Endereço: Terminal Central, Av. João Pinheiro, 1154 – Centro

Horário de segunda a sexta, das 8:30 as 18:30.

Horário Sábado, das 8h as 18h

Metrópoles Sports

Este será apenas mais um jogo do Metrópoles Sports, em um ano repleto de duelos. A vertente responsável por eventos esportivos do Grupo Metrópoles realizará partidas dos campeonatos Mineiro, Carioca e do Paulista, além da Supercopa Rei. Foram confirmados 13 confrontos, em sete cidades.

Confira os jogos do Metrópoles Sports em 2025:

Athletic 1 x 0 Cruzeiro – 22/1 – Brasília

Vasco 2 x 0 Madureira – 23/1 – Manaus

Volta Redonda 0 x 2 Flamengo – 25/1 – Brasília

Madureira 0 x 0 Fluminense – 26/1 – Cariacica (ES)

Itabirito 1 x 4 Cruzeiro – 30/1 – Belo Horizonte

Vasco x Volta Redonda – 1º/2 – Cariacica (ES)

Botafogo x Flamengo (Supercopa) – 2/2 – Belém

Vasco x Fluminense – 5/2 – Brasília

Portuguesa x Flamengo – 5/2 – Uberlândia (MG)

Água Santa x Palmeiras – 9/2 – Brasília

Botafogo x Madureira – 9/2 – Cariacica

Inter de Limeira x Palmeiras – 12/2 – Uberlândia (MG)

Portuguesa x Corinthians – 16/2 – São Paulo