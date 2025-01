Pós-festas: 10 dicas para desintoxicar o fígado e recuperar o equilíbrio

Depois das festas de fim de ano, muitas pessoas sentem os efeitos dos excessos alimentares, consumo de álcool e noites mal dormidas. O fígado, responsável pela filtragem de toxinas no corpo, é um dos órgãos mais sobrecarregados nesse período. A Dra. Aniely D’Agostino, PhD em Naturopatia Clínica e especialista em Saúde Intestinal Integrativa, compartilha 10 dicas para desintoxicar o fígado de maneira saudável e eficiente.

10 dicas para desintoxicar o fígado

1. Beba mais água:

A hidratação é essencial para ajudar o fígado a eliminar toxinas. “Tomar água ao longo do dia, especialmente com limão em jejum, pode estimular a produção de bile e facilitar a digestão.”

2. Inclua verduras de folhas verdes:

Alimentos como rúcula, espinafre e agrião são ricos em clorofila, que ajuda a eliminar toxinas e reduzir a sobrecarga no fígado.

3. Aposte no brócolis e couve-flor:

“Esses vegetais crucíferos contêm compostos que ativam as enzimas do fígado responsáveis pela desintoxicação.”

4. Use cúrcuma em suas refeições:

A cúrcuma, ou açafrão-da-terra, possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que ajudam na regeneração das células hepáticas.

5. Invista na saúde intestinal:

“O fígado e o intestino estão conectados , então, o bom funcionamento do intestino interfere diretamente na saúde hepática . Sempre mantenha o intestino saudável para uma ampla microbiota em dia com probióticos e probióticos”.

6. Evite alimentos inflamatórios:

Álcool, açúcares refinados e frituras devem ser minimizados para reduzir a carga de trabalho do fígado.

7. Consuma alimentos ricos em fibras:

Fibras encontradas em aveia, sementes de chia e frutas como maçã ajudam a eliminar toxinas pelo trato intestinal, diminuindo a sobrecarga do fígado.

8. Considere suplementos naturais:

“Suplementos como silimarina (presente no cardo-mariano) e glutationa podem proteger e regenerar o fígado, mas devem ser usados sob orientação profissional.”

9. Pratique exercícios físicos leves:

Atividades como caminhadas e ioga estimulam a circulação sanguínea e auxiliam no processo de desintoxicação natural do corpo.

10. Priorize o sono:

Enquanto dormimos, o corpo realiza processos essenciais de reparação e desintoxicação. “Garanta pelo menos 7 a 8 horas de sono por noite para apoiar a saúde do fígado.”

A desintoxicação como ponto de partida

Dra. Aniely ressalta que essas dicas não são apenas medidas pontuais, mas podem ser adotadas como parte de uma rotina saudável. “Desintoxicar o fígado após os excessos é importante, mas o ideal é transformar essas práticas em hábitos que sustentem a saúde ao longo do ano.”

Com essas 10 estratégias, é possível restaurar o equilíbrio do organismo, reduzir o cansaço e começar o ano com mais energia e vitalidade. “Cuidar do fígado é cuidar do corpo inteiro, e pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença”, conclui Dra. Aniely D’Agostino.