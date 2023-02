Pós-paredão: madrugada tem soco na parede, dedo na cara e treta generalizada

O quarto Paredão do “Big Brother Brasil 23” foi formado ao vivo na noite deste domingo (12). Mc Guimê, Paula, Bruno e Amanda estão na berlinda. A noite começou com o anúncio da decisão do Anjo, a médica Amanda. Após descobrir que sua primeira opção, o lutador Cara de Sapato já estava imune, ela optou por imunizar a cantora Aline Wirley. “É uma pessoa que já falou algumas vezes que se sentia sozinha aqui dentro, então quero que ela saiba que não está sozinha”, disse.

Em seguida, o líder da semana, Gustavo, indicou MC Guimê para o Paredão. Na justificativa, o advogado foi sucinto: “estratégia de jogo, mesmo. Ele é jogador”. Após o voto do líder, coube à jogadora de vôlei Key Alves, dona do Poder Curinga da semana, escolher um participante para mandar para o Paredão, sem direito à prova Bate e Volta. Ela optou pela biomédica Paula, por “não confiar”.

A dinâmica de votação do restante da casa foi feita na sala, à vista de todos. O médico Fred Nicácio foi o mais votado, com 11 votos, seguido pela também médica Amanda, que teve cinco votos – os dois se juntaram ao farmacêutico Bruno Gaga, que já estava no Paredão pelo Big Fone da semana. Vale ressaltar que Domitila e Sarah Aline decidiram por diferir do voto do seu grupo, escolhendo o Cristian.

Coube, portanto, a Amanda, Bruno e Fred Nicácio a disputa da prova Bate e Volta. O médico levou a melhor e escapou da berlinda.

Agora, o público precisa votar em quem quer ver fora do BBB 23: Mc Guimê, Paula, Bruno e Amanda.

Mc Guimê, Paula, Bruno e Amanda disputam o quarto paredão do BBB23 (divulgação)

Depois da votação, o clima da casa foi pesando até que os jogadores viveram um tretaa generalizada.

Incomodada com o comportamento de Cristian, Sarah Aline resolveu contar para Paula o que o brother dizia sobre ela e Bruna Griphao quando estava com os integrantes do Quarto Fundo do Mar.

“Uma das coisas que me fizeram votar no Cristian não foi porque ele puxou o Fred. Eu votei no Cristian por coisas que eu ouvi sobre você”, disse a psicóloga.

Após ouvir que Cristian sabia que ela corria risco de encarar o Paredão e, além de não ter avisado, teria se aproximado dela e de Bruna Griphao apenas com a intenção de “coletar informações” do grupo rival, Paula se revoltou com o empresário. A sister socou uma parede e disparou:

“Vou fazer da vida dele um inferno. Um inferno. Ele vai ver um inferno aqui dentro. Vai começar amanhã. Não vou esperar nem o Paredão”, disparou Paula.

Paula estava tão nervosa que Bruna Griphao chegou a chamar a atenção da biomédica. Apontando o dedo para a sister, a atriz pediu para ela se acalmar e tomar cuidado para não se perder nas palavras e sair como mentirosa.

Assim como Paula, Bruna Griphao também acabou perdendo a paciência com Cristian. Ela não gostou de saber que ele teria se aproximado dela por interesse. A sister não poupou críticas ao brother e o chamou de psicopata na casa mais vigiada.

“Você é um psicopata, nunca mais fala comigo. Você é nojento, você é um psicopata”, disse Bruna Griphao.

Por um momento, o que era uma treta só de alguns brothers virou uma briga generalizada. Integrantes do Quarto Fundo do Mar reclamavam da “traição” de Cristian, enquanto participantes do Quarto Deserto criticavam a aproximação do empresário por interesse com as mulheres.

Fred afirmou que não acredita que ele realmente gosta de Bruna e Paula. Em seguida, disparou críticas contra o empresário.

“Não se fala nem de mulher desse jeito. (…) Toma vergonha! Ninguém acredita mais. Você é tão traíra que o teu jogo te traiu, e você aceita e acabou”.

A votação aberta desestabilizou os integrantes do Quarto Fundo do Mar mesmo com uma berlinda formada apenas por brothers do Quarto Deserto. Durante a briga generalizada com Cristian, Gustavo informou que deixou de jogar com o grupo, pois se decepcionou com o aliado.