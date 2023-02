Posição de Lula sobre guerra da Ucrânia preocupa Japão

A posição de neutralidade do presidente Lula em relação à guerra da Ucrânia, além do anúncio de uma viagem do presidente à China, é motivo de preocupação para representantes do governo japonês em Brasília.

Sobre a guerra na Ucrânia, Lula disse recentemente que “quando um não quer, dois não brigam”. O Brasil negou o envio de munições para ajudar ucranianos e tenta manter uma posição de neutralidade.

O embaixador do Japão, Hayashi Teiji, disse a parlamentares que enxerga um alinhamento do presidente em relação à Rússia e à China. O Japão está preocupado com uma possível invasão chinesa de Taiwan.

A invasão, vista como uma possível consequência da prevalência da Rússia sobre a Ucrânia na guerra, enfraqueceria o Japão no continente asiático.

A Embaixada do Japão no Brasil está procurando interlocutores do governo para debater o assunto, cobrando que o país se alinhe à posição dos Estados Unidos, da Europa e do Japão.