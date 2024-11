Posse do Pr. Davi Leal na ADVEC Taubaté acontece nesta quinta

O sobrinho da esposa do pastor Silas Malafaia, Pr. Davi Leal, será empossado nesta quinta-feira (21) como pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo (ADVEC) em Taubaté – SP.

Ele retorna à liderança de uma igreja menos de dois anos após ter sido removido da ADVEC Recreio pelo próprio Silas Malafaia. A decisão ocorreu após uma investigação que confirmou várias acusações contra ele, conforme declarado pelo próprio pastor Silas.

Ao que tudo indica, o sangue azul falou mais alto, e a partir desta quinta-feira, Davi Leal terá uma nova igreja para chamar de sua.

